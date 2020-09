Aufstehen aus eigener Kraft in Wutha-Farnroda

Miriam Spittel hat in den vergangenen Monaten einiges mitgemacht. Erst musste sie ihr Fotostudio wegen Corona schließen, dann schoss Schmutzwasser nach einem Unwetter in ihr Geschäft und hinterließ einen großen Schaden. Ab Montag eröffnet sie mit Kollegin Lisa Preihs (rechts) am alten Standort neu.