Aus der Jugend in das Einsatzteam

Wutha-Farnroda. Über eine starke Jugendgruppe freut sich die Freiwillige Feuerwehr Farnroda. Aus der Jugendwehr konnten zur Jahreshauptversammlung zwei Mitglieder in die Einsatzabteilung aufgenommen werden.

Wehrführer Björn Gössel-Ludwig machte kein Hehl daraus, dass man in der Mannschaft stolz darauf ist, offensichtlich gute Jugendarbeit geleistet zu haben. Denn am Sonnabend zur Jahreshauptversammlung im Gerätehaus in Farnroda überreichte er mit seinem Stellvertreter Patrick Hantke Jeannette Wallstein und Johannes Doran Urkunde und Schulterklappen. Beide Jugendlichen sind nun Anwärter und damit Mitglied der Einsatzgruppe der Wehr.

Neuer Gruppenführer der Farnrodaer Wehr ist Pascal Hartmann, der zur Jahreshauptversammlung auch zum Löschmeister befördert wurde. Foto: Susanne Reinhardt

Dass sich Frauen ebenfalls für dieses aufopferungsvolle Ehrenamt engagieren, dass beweist die Anzahl der weiblichen Wehrleute in der Einsatzabteilung. Insgesamt zählt die Wehr 22 Mitglieder, fünf davon sind Frauen. Kameradin Annika Faupel wurde zum Oberfeuerwehrmann befördert. Eine weitere Rangerhöhung galt dem bisherigen Gerätewart Pascal Hartmann, der nicht nur zum Löschmeister befördert wurde, sondern nun auch Gruppenführer der Farnrodaer Wehr ist.

Insgesamt zu 29 Einsätzen war die Wehr im vergangenen Jahr gerufen worden. Dazu zählen vier Löscharbeiten, und der Rest sind Hilfeleistungen, wie die Entfernung von Wespennestern oder die Beseitigung von Ölspuren, Türöffnungen, Menschenrettung und Tragehilfen. Hinzu kommen Brandsicherungswachdienste und Absicherungen von Veranstaltungen innerhalb der Gemeinde. Vergessen sollte man dabei auch nicht die verschiedenen Lehrgänge und Schulungen, die insgesamt 2102 Stunden in Anspruch nahmen. Natürlich darf auch die Geselligkeit innerhalb des Vereinslebens nicht vergessen werden. Darüber berichtete unter anderem der Vereinsvorsitzende Oliver Hensgen.

Freunde ausdem Hessischen

Dass man schon 30 Jahre lang ein gutes Verhältnis zur befreundenden Freiwilligen Feuerwehr in Wichmannhausen pflegt, war nicht nur daran erkennbar, dass am Versammlungsabend Kameraden aus dem nordhessischen Werra-Meißner-Kreis da waren, sondern auch sonst vieles gemeinsam veranstaltet wird.

Starke Jugend,tolles Programm

Die Jugendwehr zählt 17 Mitglieder, davon sind sechs Mädchen. Jugendwartes Julian Danz, Stellvertreterin Sabrina Lochner und andere Helfern stellten ein es ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine, um die Kinder und Jugendlichen an die Aufgaben der Einsatzabteilung spielerisch heranzuführen. Im Bericht erfuhr man von Planspielen, Zeltlagern, erfolgreichen Wettbewerben, Lagerfeuern und Schwimmbadbesuchen oder das Gestalten eines spannenden Berufsfeuerwehrtages. Fehlender Frost wurde mit Skateboarden kompensiert, um eine Eisrettung zu üben, und beim Kindersilvesternachmittag ließ man pyrotechnisch brillant das alte Jahr ausklingen.