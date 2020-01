Ingeborg Neumeister und Karlheinz Weber (von vorn) beteiligten sich gestern Abend an der Menschenkette in der Karlstraße, zu der das Bündnis gegen Rechts einlud.

Eisenach. Zwei Gedenkveranstaltungen zur KZ-Befreiung vor 75 Jahren am Elisabeth-Gymnasium und in der Karlstraße

„Auschwitz ist unsere Geschichte, aber nicht unser Erbe“

„Es liegt nicht in unserer Schuld, was in der dunkelsten Phase der Geschichte der Neuzeit geschah, und doch liegt es an uns, die Verantwortung zu tragen, dass so etwas – dass Auschwitz sich niemals wieder ereignen kann“, betont die Schülerin des Elisabeth-Gymnasiums, Valeria Kuznetsov, gestern Vormittag während eines gut 20-minütigen Gedenkens anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz. Mit dem hebräischen Kanon „Hashivenu“ stimmte der Oberstufenchor der Schule unter Leitung und Begleitung der Chorleiterin Susan Unger melodisch eindringlich in die Gedenkveranstaltung im Foyer der Schule ein, für die ein Großteil der Schüler der oberen Klassenstufen gern ihre Hofpause opferten. Ferner erklang „Keshet l’vana“ (weißer Regenbogen) aus der Feder des israelischen Komponisten Josef Hadar. Nachdenklich stimmte ein Gedicht zur unerträglichen, menschenunwürdigen Situation in solchen Lagern, dass Basma Jantscher den gut 150 Anwesenden vortrug.

Der Oberstufenchor bringt unter Leitung der Musiklehrerin Susan Unger die israelischen Lieder „Hashivenu“ und „Keshet I`Vana“ zu Gehör. Foto: Norman Meißner

Ausschwitz sei Symbol für vielfachen Mord, für Brutalität und für Unmenschlichkeit. Die Elftklässlerin Valeria Kuznetsov wirbt in ihren eindringlichen Worten dafür, dass die Erinnerung nicht versiegen dürfe. „Denn nur wer seine Vergangenheit kennt, ist befähigt, seine Zukunft zu gestalten“, fährt sie fort. Was in Auschwitz geschah, sei „zwar unsere Geschichte, aber nicht unser Erbe“. Die Erinnerung dürfe nie enden, denn nur wer seine Vergangenheit im Blick hat, sei fähig, die Zukunft zu gestalten. Eins dürfe die Erinnerung nicht sein – ein in die Zukunft wirkendes Schuldbekenntnis, fährt die Gymnasiastin fort. Niemals werde es genug Reue, genug Scham oder genug Demut geben – auch 75 Jahre später nicht und auch nicht in weiteren 75 Jahren. „Denn während all unsere Bekannten und Familienmitglieder sich ständig davon beschweren, dass sie nicht für eine Vergangenheit verantwortlich gemacht werden wollen, in der sie physisch nicht anwesend waren, dass es ja auch irgendwann mal reicht und man Vergangenheit einfach vergangen sein lassen sollte, entwickelt sich in dieser Gesellschaft schon wieder ganz schleichend ein ganzer politischer Block, in dem Moral und Haltung hinter der irrationalen Hetze stehen“, gibt Valeria Kuznetsov zu bedenken.

Das Bündnis gedenkt durch eine Menschenkettemit Kerzen in der Karlstraße: Gudrun Schreiber, Gerlinde Feuerstein und Hartmut Sommer (von links) Foto: Norman Meißner

Die Schüler, die jetzt das Holocaust-Gedenken an ihrer Schule gestalteten, besuchten vor einigen Monaten das Lager in Auschwitz. Es war inzwischen die dritte Exkursion von Eli-Gymnasiasten dorthin. „Die Schüler nahmen an einer vierstündigen Führung teil, erhielten Akteneinsicht im Archiv und setzten sich an dem zweitägigen Workshop mit den Themen ,Kinder im Konzentrationslager‘ und ,Die Täter‘ auseinander“, erzählt Geschichtslehrerin und Oberstufenleiterin Anett Arnold.

Mit ergreifenden Worten bringt Valeria Kuznetsov ihre Ansichten über die damaligen Ereignisse zum Ausdruck. Foto: Norman Meißner

Am Abend beteiligten sich knapp 50 Interessierte für die Gedenkveranstaltung, zu der das „Bündnis gegen Rechts“ einlud. Mit Kerzen und Laternen in den Händen bildeten die Anwesenden einen Menschenkette in der Eisenacher Karlstraße. Mit gut sichtbaren Namensschildern erinnerten die Teilnehmer an die deportierten Eisenacher Juden. „Ich bin heute gekommen, weil es wichtig ist, an die schreckliche Zeit zu erinnern - wie viele Leute heute wieder ticken, ist kreuzgefährlich“, begründet Sabine Freystadtl ihr Kommen. Auch Hans-Jürgen Roth spricht sich dafür aus, dass „die fürchterlichen Qualen von damals“ sich nicht wiederholen.