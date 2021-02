Ausgabe kostenloser Masken in Eisenach geht weiter

In Stregda und im Eisenacher Stadtgebiet werden auch in dieser Woche kostenlose Masken verteilt.

In dieser Woche werden in Stregda sowie im Stadtgebiet von Eisenach kostenlose OP- und FFP-2-Masken verteilt. Im Bürgerraum am Sportplatz können sich Einwohner diese Mittwoch von 16 bis 18 Uhr sowie am Sonnabend von 11 bis 13 Uhr abholen.