Ausleihservice in Seebach auch kontaktlos

In der Seebacher Gemeindebibliothek wird weiterhin der kontaktlose Bücherservice angeboten. Wie Leiterin Claudia Herrmann mitteilt, können telefonisch Bücher und weitere Medien bestellt und zu einer vereinbarten Uhrzeit abgeholt werden. Die Tür des Eingangs ist geschlossen, deshalb sollten Nutzer bei Eintreffen die Klingel benutzen. Außerdem werden auch Bücher nach Hause gebracht, so Herrmann. Nach vorheriger telefonischer Absprache können bis zu zwei Medien bestellt werden. Die Lieferung erfolgt jeweils am Mittwochvormittag. Wer auch Sachen zurückgeben will, sollte das bei der Bestellung mitteilen.

