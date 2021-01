Autofahrt unter Drogen in Vacha

In Vacha stoppte die Polizei einen Fahrer unter Drogen.

Vacha 27-Jähriger verursachte Unfall am Bahnhof

Vacha. Zwei Pkw sind am Mittwochmorgen in der Straße am Bahnhof zusammengestoßen. Der Verursacher des Unfalls, ein 27-Jähriger, hatte beim Abbiegen die Vorfahrt eines 37-jährigen Autofahrers übersehen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich nach Angaben der Polizei heraus, dass der 27-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel gestanden hat. Ein Drogentest reagierte positiv auf Cannabis. Der Mann musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus und seinen Führerschein abgeben.