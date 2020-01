Bachmusik hallt über Eisenacher Marktplatz

An einer Hörstation – Bach-Orgeln genannt - in Eisenach. Damit erklingen Musikstücke von Johann Sebastian Bach an der Georgenkirche auf dem Markt. Die Schülerinnen Jana (10) und Katharina (11) aus Eisenach genießen die Bachmusik von der Hörstation auf dem Marktplatz an der Georgenkirche. An dieser Station erklingt wahlweise Passacaglia in c-Moll, BWV 582 oder "Oh Mensch bewein dein Sünde groß", St. Matthew Passion BWV 244.