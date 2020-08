In der Eisenacher Katharinenstraße und im Ortsteil Stedtfeld werden in diesr Woche Baumpflegearbeiten vorgenommen.

Eisenach. Die Stadtverwaltung kündigt Baumpflegearbeiten in der Eisenacher Katharinenstraße und im Ortsteil Stedtfeld an.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bäume werden geschnitten

In dieser Woche werden in der Katharinenstraße und im Eisenacher Ortsteil Stedtfeld weitere Baumpflegearbeiten vorgenommen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Es handele sich um laufende Pflegearbeiten zum Erhalt der innerstädtischen Bäume.

In Stedtfeld müssen Linden am Straßenrand beschnitten werden, damit der Verkehr nicht gefährdet wird. Außerdem erhalten Rotdornbäume einen neuen Formschnitt. Auch in der Katharinenstraße ist für die Rotdornbäume der jährliche Formschnitt erforderlich. Während der Arbeit an den Bäumen sind Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer nötig. Die Stadtverwaltung bittet um Beachtung des vorübergehenden Halteverbotes im jeweiligen Arbeitsbereich.