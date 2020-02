Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Balduin war der heimliche Star

Es war wieder einmal der Höhepunkt für die Pferdefreunde der Region, die Hengstschau zu Beginn des Jahres in der Reithalle von Familie Groß in Probsteizella am Werraufer. Vor allem von der Eleganz der stolzen Vierbeiner konnten sich da die mehreren hundert Zuschauer in der Halle überzeugen.

Von der charmanten Moderatorin der Schau, der gebürtigen Geraerin Kati Schöpke vom Sächsischen Landgestüt Moritzburg, erhielten die Gäste zudem eine Fülle von Informationen zu den Pferden, zum Gestüt und den angeschlossenen Deckstationen. Den guten Ruf der Mihlaer Deckstation, in der Gestütsoberwärter Patrick Raatz die jahrzehntelange gute Arbeit von Johannes Schade fortführt, hob die Moderatorin noch einmal besonders hervor.

Der frühere Obersattelmeister und Mihlaer Gestütsverantwortliche war aber auch am Sonntagmorgen wieder emsig bei der Organisation und beim Aufstellen der Sprunghindernisse im Parcours unterwegs. Dann stellten sich zuerst die edlen Warmblüter Diamond Ruby, Lemwerder und Ehrenwert dem fachkundigem Publikum vor, deren edle Abstammung von Kati Schöpke umfassend erzählt wurde.

Unter dem Sattel von Gestütsleiter Felix Müller und Gestütsoberwärterin Linda Kasper stellten sich auch Mont Blanc im Springparcours und der vierjährige Hengst Forisburg mit Dressurpassagen vor. Der Star aber schien das Rheinisch-Deutsche Kaltblut Balduin zu sein, der trotz seiner Körpermasse elegant und majestätisch durch den Parcours trabte. Der 12-jährige Hengst, der letzte Vertreter der „Berti 1 Linie“, steht für die Züchter in der Vertragsstation von Gunder Gernandt in Wenigenlupnitz.

Genauso neugierig und elegant wie Balduin, trabte auch der rein gezogene Haflingerhengst Sterlington durch die Halle. Ausgelassen tobte der zweijährige Junghengst durch den Parcours und über die Hindernisse und machte seiner edlen Herkunft alle Ehre. Nach der Schau wurde noch lange vor der Halle gefachsimpelt und bei Glühwein, Bier und Bockwurst der Gesprächsbedarf gestillt.