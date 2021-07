Wulf Dominicus, Sänger und Entertainer, und Andreas Wellmann, Pianist und Musiker, gastierten schon einmal im Hof der alten Brauerei in Eisenach und kommen am 31. Juli wieder.

Balladenabend und Musikkabarett in Eisenach

Eisenach. Ein Francois-Villon-Abend und ein Musik-Kabarett sind im Hof der alten Brauerei in Eisenach zu erleben.

Das Theater am Markt zeigt noch zwei letzte Vorstellung in seinem Sommerquartier, im Hof der alten Brauerei Eisenach, bevor es in die Sommerpause geht.

Am Freitag, 30. Juli, 19.30 Uhr, kann sich das Publikum auf die Premiere von „Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Die lasterhaften Balladen des François Villon“ nach Paul Zech freuen.

Die Zuschauer begegnen an diesem Abend einem der bedeutendsten Poeten des französischen Mittelalters: François Villon. Er führte ein abenteuerlichen Leben als Student und Professor, aber auch als Vagabund, Gauner, und zum Tode verurteilter Vogelfreier. Villon kannte die Spelunken und Bordelle der Pariser Unterwelt gleichermaßen wie die Fürstenhöfe und brachte dies in seinen Balladen zum Ausdruck. Die Akteure sind: Manfred Günther (als Villon), Tillmann Zänker und Heiko Ißleib (Musik).

Am Sonnabend, 31. Juli, 19.30 Uhr, gibt sich das Musik- und Kabarett-Format „Ranzig aber geht noch“ die Ehre. Glückshormone werden freigesetzt, wenn Wulf Dominicus, Sänger und Entertainer, und Andreas Wellmann, Pianist und Musiker, mit ihren Nummern bis an die Scherzgrenze gehen.

Für beide Veranstaltungen gibt es noch Karten im Theater am Markt, Telefon: 03691/ 7409 470.