In der Eisenacher Weststadt stehen Arbeiten zum Hochwasserschutz an der Hörsel bevor. Darum wird der Westplatz voll gesperrt.

Bauarbeiten am Eisenacher Westplatz

Eisenach. Der Westplatz, einschließlich Gehweg, wird ab Montag, 25. Januar, voll gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung Eisenach mit. Die Eisenacher Versorgungsbetriebe (EVB) verlegen Kabel als vorbereitende Arbeiten für den sich anschließenden Bau eines Hochwasserschutzes an der Hörsel. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis 19. Februar.

Außerdem wird ab Mittwoch, 27. Januar, die Herrenmühlenstraße, zwischen der Einmündung Amrastraße und der Kasseler Straße, halbseitig gesperrt. Dort ist eine Einbahnstraße von der Amrastraße in Richtung Kasseler Straße ausgeschildert. Eine Zufahrt zur Herrenmühlenstraße von der Kasseler Straße ist nicht möglich. Autofahrer werden über die Rennbahn umgeleitet. Der Gehweg in der Herrenmühlenstraße ist in besagtem Abschnitt ebenfalls von der Sperrung betroffen. Diese dauert voraussichtlich bis 3. Februar. red