Die Fläche des Spielplatzes an der Wilhelm-Pieck-Straße im Ernst-Thälmann-Viertel soll bebaut werden.

Bauvorhaben in Eisenacher Wilhelm-Pieck-Straße wird erläutert

Eisenach. Im Ausschuss für Stadtentwicklung sind Informationen zum umstrittenen Bauvorhaben im Ernst-Thälmann-Viertel angekündigt.

Infos zum Bauvorhaben in der Wilhelm-Pieck-Straße sind für den Ausschuss Stadtentwicklung, Klima und Verkehr am Montag, 28. November, angekündigt. Die Sitzung ab 17 Uhr im Stadtratssaal im „Rautenkranz“ ist öffentlich. Die Städtische Wohnungsgesellschaft (SWG) will barrierefreie, altersgerechte Wohnungen bauen. Dafür müssen der Spielplatz verlegt und Bäume gefällt werden. Weiteres: Ladenleerstände, Grünflächen- und Baumschutzsatzung.