Bechstein-Flügel in guter Stimmung

Im Salon der Eisenacher Reuter-Villa sorgte der Dresdner Klavierbaumeister Bert Kirsten für einen sehr guten Klang des neu angeschafften Bechstein-Flügels. „Der Flügel ist mit seinem Klangbild jetzt für den Salon hier in der Villa stimmig“, erklärte der Fachmann nach getaner Arbeit. Für Eisenachs Kulturamtsleiter Achim Heidenreich ist das Klangbild unschlagbar.

Bevor Heidenreich sich für dieses Instrument entschied, recherchierte er europaweit, sprach mit Gutachtern und ließ sich von renommierten Firmen beraten. Auf diesem Weg wurde er dann bei der Firma Dresdner Piano-Salon des Klavierbaumeisters Kirsten fündig. Letztlich überzeugte ihn ein Konzert, bei dem ein polnischer Pianist auf diesem Flügel spielte. Die Stadt kaufte diesen etwas kleineren Salonflügel gemeinsam mit dem Bechstein-Konzertflügel, der seit März 2019 im Rokokosaal des Eisenacher Stadtschlosses seinen Platz hat.

Bei dem neuen Instrument in der Reuter-Villa handelt es sich um einen Bechstein-Flügel, der 2009 gefertigt wurde und einige Zeit als Ausstellungsstück präsentiert wurde. Seit Dezember 2019 steht das 2,08 Meter lange Instrument jetzt in der Reuter-Villa und konnte sich in den vergangenen Wochen akklimatisieren. Für das neu gestimmte Instrument des Reuter-Wagner-Museums planen der Kulturamtsleiter und die Leiterin der städtischen Musikschule „Johann Sebastian Bach“, Sylvia Löchner, auch schon ein Eröffnungskonzert. „An diesem Flügel können auch unsere Musikschüler und Musikschülerinnen spielen und ihr Können zeigen“, freut sich Sylvia Löchner.

Als nächstes Objekt für Klavierfachmann Kristen böte sich ein Flügel von Luise Reuter an, der ebenfalls in der Reutervilla steht. Das Instrument wurde um 1860 gebaut. Luise Reuter spielte darauf bei den Hausmusiken in der Reuterschen Villa. Seit die Stadt Eisenach die Villa 1895 kaufte und ein Museum für den niederdeutschen Dichter einrichtete, ist der Flügel Teil des Museums.