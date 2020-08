Das Begleitbuch zur Sonderausstellung „Erforschung und Beseitigung. Das kirchliche ’Entjudungsinstitut’ 1939–1945“ im Lutherhaus Eisenach gibt es auch in englischer Sprache

Begleitbuch zu Eisenacher Ausstellung in englischer Sprache

Der Ausstellungsbegleiter zur erfolgreichen Sonderausstellung „Erforschung und Beseitigung. Das kirchliche ’Entjudungsinstitut’ 1939–1945“ im Lutherhaus Eisenach erscheint wegen internationaler Nachfrage jetzt auch in englischer Fassung: Die Übersetzung unter dem Titel „Study and Eradication. The Church’s ’Dejudaization Institute’, 1939–1945“ folgt der erweiterten zweiten Auflage der deutschen Ausgabe und bietet zusätzliches Bildmaterial und eine aktualisierte Auswahlbibliographie, teilt das Lutherhaus mit.

Der Ausstellungsbegleiter bietet einen kompakten und allgemeinverständlichen Überblick zur Entstehung, Tätigkeit und Nachwirkung des antisemitischen Entjudungsinstituts der deutschen evangelischen Kirchen, das von 1939 bis 1945 bestand. Auch in der Dauerausstellung befasst sich das Lutherhaus seit 2019 mit der Aufarbeitung des kirchlichen Entjudungsinstituts, das 1939 in Eisenach gegründet wurde. Die viel beachtete Sonderausstellung ist noch bis Ende 2021 zu sehen.

Der Katalog gibt es für zehn Euro im Lutherhaus Eisenach zu den Öffnungszeiten des Museums (Mittwoch bis Sonntag, 10-17 Uhr). Er kann auch jederzeit bequem im Online-Museumsshop unter www.lutherhaus-eisenach.com/museumsshop bestellt werden