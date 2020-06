Als Kerstin Berger aus Köthen ein Buch auslieh, war die kostenlose Bücherbox in Ruhla noch intakt.

Behelfsquartier für die Ruhlaer Bücherbox gefunden

Bücher, die eigentlich sonst in die Bücherbox in Ruhla kommen, können ab der nächsten Woche im Geschäft „Landstreichers Kostbarkeiten" getauscht werden. Dort wird ein Regal eingerichtet. Die Bücherbox ist leider seit Anfang des Jahres nach dem Sturmtief Sabine kaputt. Der Wind hatte die Tür der bunt gestalteten Telefonzelle aus den Angeln gehoben. Leider konnte sie nicht mehr repariert werden. Nach Ersatz wurde gesucht.

Die defekte Box wird in den nächsten Tagen geleert und vom Standort entfernt. „Die neue soll natürlich wieder an der alten Stelle aufgestellt werden“, erklärt Silvia Rost vom Netzwerk Wir, die einst die Idee zu dem kostenlosen Bücherregal hatte und weiß, dass viele Menschen aus dem Ort sich hier mit Literatur versorgten oder eigene Lektüre hingebracht hatten. Über das Netzwerk und den Verein Arche Nova wurde eine ausrangierte Telefonzelle bestellt, die aber frühestens im September geholt und ausgebaut werden kann. Daher nun die Zwischenlösung, die sich gut ergeben hat, da Rost Besitzerin des Geschäfts „Landstreichers Kostbarkeiten“ ist. Nun können zu den Geschäftszeiten gut erhaltene Bücher eingestellt und entnommen werden – ganz nach Belieben. „Die Bücher sollten allerdings in einem ordentlichen Zustand und wenn möglich auch aktuell sein“, sagt Silvia Rost.

Das Geschäft ist donnerstags von 13 bis 17 Uhr, freitags von 10 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr. geöffnet.