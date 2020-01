Berka/Werra. Das Busunglück in Berka/Hainich ist auch beim Tag der offenen Tür der Eichelbergschule in Berka/Werra ein brennendes Thema.

Berkaer Busunfall Auslöser für Unterschriftenaktion in Berka

„Was wäre gewesen, wenn im in Berka/Hainich verunglückten Bus nicht nur 23 Kinder gesessen, sondern weitere Kinder gestanden hätten“? Diese Fragen machten beim Tag der offenen Tür an der Regelschule Berka/Werra (Eichelbergschule) sowohl die Elternsprecher als auch Schulleiter Helmut Rackwitz auf. Die Elternsprecher der Schule eröffneten am Samstag zum Tag der offenen Tür eine Unterschriftenliste, mit der sie nicht nur die Forderung nach einer Anschnallpflicht in Bussen mit Schülern aufmachen, sondern auch dass jeder Schüler im Bus einen Sitzplatz zur Verfügung hat.

Schul- und Elternkritik gibt es zur Schülerbeförderung auf der Busstrecke zwischen Vitzeroda und Berka/Werra. Auf dieser Strecke sind insgesamt 78 Fahrschüler von der Regelschule Berka und der Grundschule angemeldet. Das sind nur vier weniger als in einem normalen Bus offiziell mitfahren dürfen (41 Sitz, und 41 Stehplätze). Das Problem sei dem Verkehrsunternehmen Wartburgmobil bekannt, hieß es beim Tag der offenen Tür. Bei einer von Eltern initiierten Zählung waren nur 60 Kinder im Bus gefahren, war also noch Luft. Doch es gäbe auch Tage mit 75 Kindern im Bus. Davon stehe ein Großteil, was im Falle eines Unfalls eine große Gefahr darstelle. Dieses gelte es mit den Entscheidern grundsätzlich zu debattieren. Schulband hat sechs Titel in petto und spielt in wechselnder Besetzung Neben diesem ernsten Thema gab es beim Tag der offenen Tür auch reichlich unterhaltsame Momente, etwa bei den Präsentationen der Schulband. Die hatte insgesamt sechs Titel mit Musiklehrerin Katrin Schliemann einstudiert und gab diese in wechselnder Besetzung bei drei Vorspielen zum Besten. Lehrer, Schüler der höheren Klassen und nicht zuletzt Mitglieder des Fördervereins hatten ihren Beitrag zum Gelingen des Tages geleistet, dem die Schule erstmals an einem Samstag ausrichtete. Nicht nur Eltern mit Grundschülern statteten der Schule einen Besuch mit viel Neugierde im Gepäck ab, sondern auch einige ehemalige Schülerinnen, die knapp drei Jahre nach ihrem Abschluss offensichtlich Sehnsucht nach alten Bekannten aus dem Kollegium hatten. Sportlehrer Bjön Aßmus unterstützt einen Schüler beim Trampolinspringen. Foto: Jensen Zlotowicz Mit Katy Wunderlich war auch die Leiterin der Grundschulen Dippach und Gerstungen Gast beim Tag der offenen Tür vor Ort. Das sie sich am Samstag auch die Schülerband anhörte lag nahe, schließlich drückte sie mit Musiklehrerin Katrin Schiemann viele Jahre gemeinsam in Eisenach die Schulbank. Lang ist’s her, aber der Kreis schließt sich ab und an wieder. Die Schulsozialarbeiterinnen/Berufseinstieg machten sich im Erdgeschoss derweil als Bardamen verdient und kredenzten den Besuchern alkoholfreie Mixgetränke. Etwas abseits vom Gewusel im gesamten Schulhaus agierte Sportlehrer Björn Aßmus mit ausgesuchten Schützlingen in den beiden Sporthallen. Diese bieten nach einer Havariephase vor wenigen Jahren wieder beste Bedingungen, auch für Arbeitsgemeinschaften wie „Fit sein“. Dass sich im Schulhaus auch gewandete Gestalten aus dem alten Ägypten oder dem traditionellen Japan zeigten, war keinem besonderen Besuch oder einer Kostüm-Convention, sondern des auf diese Themen fixierten Geschichtsprojektes geschuldet. Die Wiege der Schulpharaonin steht allerdings in Friedrichroda.