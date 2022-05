Vor der Gedenkstätte für deutsche Soldaten in Sédan, Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf und Sedans Bürgermeister Didier Herbillon

Besuch in Eisenachs französischen Partnerstadt Sédan

Sédan/Eisenach. Oberbürgermeisterin Katja Wolf informiert sich zu Stadtsanierung, zum Umgang mit Gedenkstätten und besichtigt das „Haus der Kulturen“.

Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf stattete der französischen Partnerstadt Sédan zum dortigen Mittelalterfest einen Besuch ab. Seit 1991 sind die Städte verschwistert. Wolf legte bei ihrem Besuch besonderes Augenmerk auf die Sanierung der Innenstadt. Sédan ist als eine von 13 Städten in Frankreich in das nationale Innenstadtsanierungsprogramm aufgenommen worden. Ähnlich wie in Deutschland werden Sanierungen oder Abriss und Neubau mit einer Förderquote von 80 Prozent vom Staat unterstützt.

Des Weiteren führte Bürgermeister Didier Herbillon durch das neu gestaltete Haus der Kulturen. Es ist mit einem Stadtmuseum vergleichbar und bereitet die lokale Historie des Ortes anschaulich auf. Auch der Umgang der Stadt Sédan mit den Gedenkstätten in Erinnerung an sowohl deutsche als auch russische Kriegsgefangene war ein Thema. „Ich finde beeindruckend, wie die Franzosen die Schattenseiten der Geschichte verantwortlich aufarbeiten. Das Denkmal für die deutschen Soldaten wurde komplett saniert. Das ist vorbildhaft“, so Wolf.

Zudem lud sie die französischen Partner zur Festwoche „Die Kraft der Worte“ im Jubiläumsjahr „500 Jahre Bibelübersetzung“ im September ein. Darüber hinaus ist für Ende des Jahres eine Reise des Eisenacher Bach-Chors nach Sédan angefragt worden.