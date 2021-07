Eisenach. Die Predigtreihe „Bibelverkostung“ in der Eisenacher Georgenkirche wird fortgesetzt. Gastgeberin ist diesmal Simone Carstens-Kant.

Simone Carstens-Kant ist nächste Gastgeberin bei der „Bibelverkostung“ am Sonntag, 25. Juli, um 10 Uhr in der Eisenacher Georgenkirche. Sie war Pfarrerin an der Petri-Pauli-Kirche in Eisleben, Luthers Taufkirche und heutiges Zentrum Taufe. Seit 2018 ist sie Pfarrerin in Halle/Saale. Der Predigttext erzählt von der Salbung Jesu durch eine Sünderin. Der vielschichtige Text über Liebe und Schuld steht im Lukasevangelium vor einem Abschnitt, der ausdrücklich die Frauen in der Gefolgschaft Jesu erwähnt. Der Gottesdienst wird live übertragen im Wartburgradio 96,5 und am Montag, 26. Juli um 10 Uhr wiederholt. Er kann nachgehört werden über www.wartburgradio.org.