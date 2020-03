Biblische Texte aus Eisenach als Angebot im Internet

„Ich glaube, dass es in diesen unsicheren Zeiten gut ist, eine vertraute oder bekannte Stimme zu hören", sagt Superintendent Ralf-Peter Fuchs. Da aber bis mindestens 19. April auch im Kirchenkreis Eisenach/Gerstungen alle Gottesdienste und anderen Veranstaltungen abgesagt sind, gibt es nun ein besonderes Angebot des Kirchenkreises.

Jeden Tag gibt es jetzt einen kurzen „Gedanken zum Tage“. Erfahrungen, Nöte und Sorgen während der Corona-Pandemie werden in Beziehung gesetzt zu biblischen Texten und Überzeugungen. Es gibt dieses Angebot als Hör- und Lesetexte. Verfasst und gesprochen werden sie von Mitarbeitern des Kirchenkreises Eisenach-Gerstungen. Fuchs: „Die biblische Botschaft vermag gerade in Zeiten der Krise ihre tragende Kraft zu entfalten“.

Die Gottesdienste fallen mindestens bis 19. April aus, aber die rund 60 Kirchen sollen geöffnet bleiben, um den Gläubigen unter Beachtung der Abstandsregeln die Möglichkeit des Innehaltens und stillen Gebets ermöglich. Wie diese Öffnungsregelung gestaltet werden, entscheidet jede Kirchgemeinde selbst.

In Eisenach ist die Georgenkirche weiterhin von 10 bis 16.30 Uhr offen. „Die Menschen sind sehr vernünftig und halten sich an die Regeln“, verweist Fuchs auf die bisher gemachten Erfahrungen. Sicher ist nun auch, dass alle Konfirmationen, die wie etwa in Mihla bis 19. April hätten stattfinden sollen – also zu den traditionellen Terminen am Sonntag vor Ostern oder nach Ostern – an einem späteren Zeitpunkt stattfinden müssen. „In vielen Gemeinden waren noch Konfirmandenfahrten geplant, die nun zum größten Teil bereits abgesagt sind. Die Eisenacher konnten ihre Fahrt gerade noch gemeinsam machen, viele andere Kirchgemeinden nicht mehr“, weiß Fuchs. Im Kirchenkreis sind etwa 200 Konfirmanden betroffen.

