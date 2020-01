Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bürgerinitiative kämpft für Erhalt des Kleinspeichers

Etwa 500 Unterschriften hat eine in Burkhardtroda gegründete Bürgerinitiative (BI) bisher für den Erhalt des Kleinspeichers im Dorf gesammelt. Die Gemeinde Gerstungen hat die Bauausschusssitzung am 23. Januar in das Dorfgemeinschaftshaus Burkhardtroda gelegt, um dort auch mit Vertretern der BI ins Gespräch zu kommen, teilt deren Sprecher Mirko Senf mit. Die Bürger befürchten, dass der Damm ganz geschlitzt, das Gewässer nach dem von der Talsperrenaufsicht angekündigten stufenweisen Ablassen wegen Mängeln an der „Technik“ des Gewässers ganz verschwindet. Sowohl der Gemeinde Gerstungen wie der Agrargenossenschaft Moorgrund als Rechtsnachfolgerin für das Wasserrecht sind die Sanierungs- und Unterhaltskosten zu hoch. Man schätzt sie auf etwa 400.000 Euro.

Die Stauanlage liegt auf der Gemarkung der Gemeinde Moorgrund, hat die BI recherchiert. Eigentümer sind mehrere Parteien. Die gesamte Situation um das Gewässer mit von Bürgern geschätztem Naherholungsfaktor und Biotop-Anteil sei verworren. Die Quellen seien kaputt gefahren. Den letzten Pachtvertrag für Angler hatte im Jahr 2016 noch die Gemeinde Marksuhl auf den Weg gebracht. Seither ruht still der See. Nun wird nach einer Lösung gesucht.