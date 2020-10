Bundeswirtschaftsminister zu Gast auf dem Eisenacher Kindel

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat kürzlich Thüringen und den Wartburgkreis besucht. Das geht aus einer Pressemitteilung der CDU hervor. Demnach sei Altmaier vom Bundestagsabgeordneten Christian Hirte (CDU) eingeladen worden.

Zunächst habe sich der Minister mit Vertretern der Wirtschaft in Erfurt über die Situation der Automobil- und Zuliefererindustrie gesprochen. Danach habe er auf dem Kindel mit Unternehmern geredet. In der Halle der Lift Air GmbH stellte Geschäftsführer Sven Lindig Leichtflugzeuge und weitere Forschungsprojekte mit Wasserstofftechnologie vor. Die Teilnehmer der Runde seien beeindruckt gewesen, hieß es weiter. Der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Martin Henkel, äußerte: „Der wichtige Innovationsplayer Lindig arbeitet unter anderem an Wasserstofftankstellen und -flugzeugen. Das passt gut zur Forderung der Thüringer CDU-Landtagsfraktion nach einem Thüringer Anwendungszentrum Wasserstoff Eisenach-Erfurter Kreuz.“

Mit dem Know-how der hiesigen Automotive-Industrie im Rücken, wolle man „einen europaweiten Leuchtturm entwickeln“. Thüringen, so betonte Henkel weiter, „braucht mehr Investitionen in Zukunftstechnologien und innovative Forschung“.

„Gerade im Wartburgkreis als eine der industriestärksten Regionen in Mitteldeutschland wird die Automobilindustrie den Strukturwandel zu spüren bekommen. Umso wichtiger ist es, frühzeitig Vertreter aus Politik und Wirtschaft zusammenzubringen, um nicht nur die Risiken zu benennen, sondern auch Chancen zu nutzen, die in einem solchen Wandel liegen“, erklärte Hirte.