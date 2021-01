Busunglück bei Berka/Hainich: Das Unfassbare bleibt unfassbar

Am Samstag läuteten um 8.30 Uhr die Kirchenglocken in Berka/Hainich, Bischofroda und Lauterbach. Ein Jahr zuvor war genau zu dieser Zeit ein Bus auf dem Weg zur Grundschule in Berka/H. auf glattem Untergrund weggerutscht, hatte sich mehrfach überschlagen und war in einen Graben gestürzt. Zwei Grundschulkinder starben, viele wurden verletzt.

Auch in ein Jahr danach sind Bestürzung und Trauer in der Region noch mit Händen greifbar.

„Es ist so schwer, ein solch schwerer Tag“, beschreibt Diakonin Maria-Kristin Mende den Weg der Verzweiflung und Untröstlichkeit, den die Eltern der Opfer und die anderen Hinterbliebenen seitdem gegangen sind. Mende ist weiterhin im engen Kontakt mit den Angehörigen, versucht Stütze zu sein.

Neun Notfallseelsorger im Einsatz

Auch für sie selbst ist es schwer. Mende kannte die beiden Kinder, traf sie regelmäßig in der Christenlehre. Sie war die erste Notfallseelsorgerin an diesem „schwarzen Tag“ an der Unfallstelle.

Andreas Börner ist die innere Bewegung ebenso anzumerken, als er gemeinsam mit Notfallseelsorger-Kollegen Johannes Wolf zwei Kerzen am Unfallort aufstellt. Mit neun Kolleginnen und Kollegen waren sie an jenem 23. Januar an der Unfallstelle. „Es war der schwerste Einsatz, den ich je hatte“, sagt der erfahrene Notfallseelsorger Börner, der die Einsätze koordinierte. „Das verfolgt einen bis in den Schlaf“.

Es sei das erste Mal gewesen, dass er selbst die Reaktionen gezeigt habe, die er sonst von Hinterbliebenen kenne. „Zwischen den Einsätzen bin ich zusammengefallen, habe geweint“, sagt der sonst so starke Mann.

Briefe an die Schüler

Gemeinsam mit der Grundschule wurden von den Kirchgemeinden Briefe an die dortigen Schülerinnen und Schüler versandt – an jene, die damals mit im Bus saßen, verletzt wurden und immer noch mit dem Erlebten kämpfen, an jene, die ihre Klassenkameraden auf dem Schulhof vermissen. Auch die Lehrerinnen und Lehrer erhielten Briefe. „Es ist schwer für Alle“, weiß Mende.

Der Busfahrer erlitt einen Schock. Sie Staatsanwaltschaft kam nach umfangreichen Ermittlungen zu dem Schluss, dass kein strafrechtliches Verschulden vorliegt. "Die Fahrbahnoberfläche an der Unfallstelle war zum Unfallzeitpunkt mit einer Eisschicht von mehreren Millimetern überzogen. Aufgrund der Glätte war die Steigung durch den Bus nicht zu überwinden. Das Fahrzeug war letztlich nicht mehr brems- oder lenkbar."

Blumen niedergelegt und Kerzen aufgestellt

Natürlich sollte es ein Jahr nach der Katastrophe eine Trauerfeier geben – das ist derzeit nicht möglich. „Es hätten wegen der Corona-Vorgaben immer nur zehn Menschen teilnehmen dürfen. Und selbst, wenn wir mehrere Trauerfeiern angeboten hätten, wäre es nicht gegangen“, sagt Mende. Die zu erwartende Teilnahme und Anteilnahme der Menschen aus der Region ist zu überwältigend. „Wir laden deshalb zum stillen Gebet, zur stillen Trauer ein“, so Mende. Die Kirchen hatten geöffnet, auch auf dem Friedhof wurden viele Blumen niedergelegt und Kerzen aufgestellt.

An der Unglücksstelle selbst haben viele Freiwillige mit Hilfe der Gemeinde einen bewegenden Erinnerungsort geschaffen. Zwei Holzkreuze und zwei Metallkreuze erinnern an die beiden so jungen Opfer. Viele Kerzen schimmern, Blumen, Kinder haben Plüschtiere für ihre einstigen Klassenkameraden abgelegt. Viele Menschen kommen, gedenken und führen das leise Gespräch.

Es ist der Versuch, das Unfassbare fassbar zu machen, das Unbeschreibliche beschreibbar, den Trost im Untröstlichen zu finden, den unendlichen Schmerz zu lindern. Der Versuch scheitert: das Unfassbare bleibt unfassbar, das Unbeschreibliche bleibt unbeschreiblich, es gibt keine Linderung des Schmerzes, keinen Trost im Untröstlichen. Diakonin Mende: „Ich hatte gedacht, nach einem Jahr würde es vielleicht nicht mehr ganz so schwer. Ich habe mich getäuscht“. Was bleibt ist die Erinnerung an „zwei wundervolle, tolle Kinder“.