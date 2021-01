Corona-Impfungen am Eisenacher St. Georg-Klinikum gehen voran

Seit Dienstag (18. Januar) geht es am Eisenacher St. Georg-Klinikum in Sachen Corona-Impfung ordentlich zur Sache. Am Dienstag war es ein Team an der Reihe, Mittwoch und Donnerstag dann sogar jeweils zwei Impfteams. 740 Impfdosen werden an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich freiwillig für die Impfung gemeldet hatten, mit dem Pieks in den Arm verteilt. Corona-Blog: Ausbruch in Pflegeheim nach erstem Impfdurchgang – Lehrer bei Impfungen nicht bevorzugt

370 Beschäftigte bekommen dabei bereits ihre zweite Ration. Sie waren bereits vor etwa drei Wochen mit der ersten der beiden nötigen Impfungen versehen worden. Wie die Test an diesen Beschäftigten zeigen, habe dort bereits die Immunisierung eingesetzt und sich Antikörper gebildet, so das Klinikum.

Nach dieser problemlos abgelaufenen Aktion hatten sich schnell weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Wunsch ebenfalls geimpft zu werden gemeldet. Die Anfrage durch Thomas Breidenbach, Geschäftsführer des Klinikums, nach weiteren Impfdosen war dann vom Landesamt für Verbraucherschutz bewilligt worden, so dass nun die zweite Aktion über die Bühne. „Der Vorwurf, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden sich nicht in ausreichendem Maß an den Impfungen beteiligen, erweist sich also als haltlos“, so Breidenbach.

In dieser zweiten Runde am Klinikum kommen auch 48 Beschäftigte der Rettungsdienst von DRK und ASB in den Genuss der ersten Impfung. Die müssen weitestgehend im Vollschutz ihrer Arbeit nachgehen. Da sei es für das Klinikum selbstverständlich gewesen, auch diesen Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit für eine Impfung im Hause zu geben.