Corona-Inzidenz sinkt in Eisenach und im Wartburg-Kreis

Nach den jüngsten Zahlen des Robert-Koch-Institutes (RKI) mit Stand 16, Januar, 0 Uhr, sind die Corona-Inzidenzwerte ((Zahl der Neuinfektionen binnen Tagen auf 100.000 Einwohner) sowohl in der Stadt Eisenach als auch im Wartburgkreis wieder unter die 200-Marke gesunken. Corona-Blog: Ramelow über Gründe für die wenigen Impfungen in Thüringen - So viel neue Todesfälle wie noch nie in Saalfeld-Rudolstadt

In den 24 Stunden zuvor wurde danach nur eine Neuinfektion in der Region registriert, und diese im Wartburgkreis. In den vergangenen sieben Tagen summieren sich die neuen Fälle in Eisenach auf 66.

Daraus ergibt sich ein Inzidenzwert von 156,2. Im Wartburgkreis sind 208 Neuinfektionen in der vergangenen Woche registriert, was einen Inzidenzwert von 174,8 ergibt.