Corona-Schutz aus Ohrdruf

Punkte, Streifen und Blumen zieren die Masken, doch die bunt gemusterten Stoffe sind jetzt zweitrangig. Eigentlich waren sie gedacht, um daraus Kissen zu nähen, individualisierte Geschenke für Eltern. Doch die Bestellungen bleiben aus, verständlicherweise.

„Viele bangen jetzt um ihre Existenz, da denkt man nicht darüber nach, eine Erinnerung an die Geburt seines Kindes zu kaufen“, sagt Antje Rieck. Aus der Not macht die Ohrdruferin eine Tugend: Ihre Materialien nutzt sie, um Mundschutzmasken zu nähen für diejenigen, die trotz des Coronavirus nicht zu Hause bleiben können.

Schutzkleidung war bereits Mangelware, als der Virus noch gar nicht richtig in Thüringen angekommen war. Nun versuchen Kliniken, Pflegeeinrichtungen, ja so ziemlich jeder Betrieb fieberhaft, an Mundschutz, Handschuhe und Desinfektionsmittel zu gelangen. In der vergangenen Woche traten fast täglich neue Allgemeinverfügungen in Kraft, die das öffentliche Leben zum Erliegen brachten. Auch Lauralinas Atelier musste schließen, eine Schneiderei in der August-Bebel-Straße in Ohrdruf. Ihre Geburtskissen kann Antje Rieck derzeit nicht produzieren, auch weil ihr Kooperationspartner, eine Druckerei, nur eingeschränkt arbeiten kann.

Erste Exemplar nach Schnittmuster aus dem Internet

„Dann habe ich im Internet gesehen, dass Kliniken dazu aufrufen, Mundschutzmasken zu nähen, um das Pflegepersonal zu unterstützen“, sagt die junge Mutter. Sie und ihr Mann waren sich schnell einig, ihre freien Kapazitäten nutzen zu wollen, um in der Krise zu helfen. Dabei dachten sie zuerst an Arzthelferinnen aus ihrem Bekanntenkreis. Nach einem Schnittmuster aus dem Internet entstanden die ersten Exemplare. In den sozialen Medien geteilt, verbreitete sich die Idee schnell. Anfragen trafen ein von Krankenschwestern und Pflegern, von einer Physiotherapeutin, die nicht ungeschützt arbeiten wollte.

Auch eine Verkäuferin meldete Bedarf an. „Diese Menschen sind täglich im Kontakt mit Menschen“, sagt Antje Rieck, „ich verstehe, dass sie sich schützen wollen.“Schnell wurden erste Entwürfe weiterentwickelt. In den Stoff wurde ein verzinkter Draht eingenäht, damit die Maske gut anliegt. Sie kann heiß gewaschen werden, ohne dass der Draht schnell rostet. „Wir wissen allerdings nicht, wie lang unser Material reicht“, schildert Antje Rieck. Auch der Versand muss finanziert werden. Also bittet das Paar im Internet um Unterstützung für das Projekt. „Uns ist klar geworden: wenn wir helfen wollen, brauchen wir selbst Hilfe.“

Menschen spenden, auch ohne Masken zu bestellen

Ein Betrag ist nicht festgelegt, für jede Spende sind die Unternehmer aus Ohrdruf dankbar. Rund 350 Euro sind so schon zusammen gekommen. „Viele Menschen haben an uns gespendet, ohne die Masken selbst zu benötigen“, sagt Antje Rieck. So können Dutzende Masken für Menschen, die im Beruf nicht auf den unmittelbaren Kontakt zu Menschen verzichten können, kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Eine Krankenschwester aus dem Ilm-Kreis habe um eine Lieferung für ihre ganze Station gebeten. Für Privatpersonen soll ein kleines Kontingent im Online-Shop des Ateliers zum Verkauf angeboten werden.

Nun wartet Antje Rieck auf Rückmeldung von den Mundschutzträgern, ob die von ihr genähten Exemplare praktikabel und angenehm zu tragen sind. Klinikpersonal sollte im Bedarfsfall natürlich auf die geprüften Masken zurückgreifen, ist sie sich bewusst. Doch die Schutzausrüstung ist rar, wann Nachlieferungen eintreffen ist in vielen Einrichtungen ungewiss. In den selbst genähten Mundschutz ist eine Taschen eingearbeitet, in die beispielsweise eine Mullbinde gesteckt werden kann für zusätzlichen Schutz. Sicherlich sei es kein hundertprozentiger Schutz, sagt die Schneiderin, doch immerhin eine Barriere gegen die Tröpfchen, die der Virus übertragen.

Derweil sucht das Paar nach einer Möglichkeit, ihre Stoffe selbst zu bedrucken, um die wenigen Bestellungen von Geburtskissen fertigstellen zu können. Wie lang die wirtschaftliche Durststrecke sein wird, ist noch nicht absehbar. Doch dass der Zusammenhalt in der Krise funktioniert, zeigen ihnen ihre Unterstützer jeden Tag.