Craula hat seine Hainich-Skisprungschanze zurück

Craula. Zimmerermeister, Ortsrat und Bürgerstiftung ermöglichen Andenken an historische Schanze vom Wacholderhög.

Die Hainich-Schanze von Craula erlebt dank des Tatendrangs des Zimmerermeisters Horst Niebergall ihre dritte Geburt. Der fertigt in gut 60 Arbeitsstunden die legendäre Skisprungschanze vom Wacholderhög westlich von Craula vor zwei Jahren aus eigens in seinem Garten geschnittenen Haselnussruten originalgetreu im Maßstab 1:10 an. Zunächst recherchiert das Talent intensiv, besucht das Stadtarchiv Bad Langensalza, befragt die Ortschronistin und stöbert historische Ansichten des einst 10,5 Meter hohen Schanzen-Gerüsts auf.