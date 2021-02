Dank an die Helfer nach Großeinsatz auf der A4 bei Eisenach

Wegen des großen Staus auf der Autobahn 4 zwischen Eisenach-Ost und Herleshausen waren in der Nacht zu Dienstag und den Tag über rund 150 Helfer im Einsatz. Der Landtagsabgeordnete Raymond Walk (CDU) aus Eisenach nimmt das zum Anlass, um allen für ihr Engagement zu danken. Besonders hebt er die Ehrenamtlichen in den Freiwilligen Feuerwehren und aus den Sanitäts- und Betreuungszügen Eisenach und Wartburgkreis hervor. „Sie sind in ihrer Freizeit auch bei Wind und Wetter für uns alle da“, so Walk. Im Stau hatte es einen schweren Unfall gegeben, bei dem ein Lkw-Fahrer tödlich verletzt worden ist.