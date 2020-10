Dankmarshausen: Lagerhalle mit Strohballen abgebrannt - 85.000 Euro Schaden

Am Freitag wurde der Polizei ein Großbrand in einer Halle in Dankmarshausen gemeldet. Wie die Polizei am Montag informierte, gerieten am Freitagabend aus ungeklärter Ursache gegen 22.30 Uhr etwa 1000 Strohballen in einer Lagerhalle Am Langen Wehr in Brand.

Die Ballen und die Lagerhalle brannten vollständig aus. Der Gesamtsachschaden beläuft sich laut der Polizei auf rund 85.000 Euro.

Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Personen wurden nicht verletzt.

Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter Tel. 0 3691 261124 und der Bezugsnummer 0 249769 2020 entgegen.

