„Das Netz hat uns Polizisten überholt“

„Überlegen sie sich genau, was sie in ihren Profilen in den sozialen Netzwerken von sich preisgeben“, warnt Kai Christ am Dienstagabend im Nachbarschaftszentrum. Je weniger sei umso besser, um anderen möglichst wenig Angriffspunkte zu liefern. Er rät ab, ein ganzes Profilbild zu veröffentlichen.

Passend zum aktuellen Vorstoß der Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) im Kampf gegen Hasskriminalität im Internet lud der Club Eisenach der Rosa-Luxemburg-Stiftung den Landesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei (GdP) nach Eisenach ein, um mit dem Experten über den Umgang bei Hasskommentaren in sozialen Netzwerken zu diskutieren. Den 25 anwesenden Personen zeigte der Polizist detailliert auf, was alles zu beachten ist, um eine erfolgversprechende Anzeige bei der Polizei aufgeben zu können. „Sie müssen der Polizei viele Chancen auf Ermittlung geben“, sagt der Referent, der beispielsweise an Details denkt, die die Ermittler zum Urheber des Hasskommentars führen können. Es reiche nicht, nur mit einem Screenshot des Hasskommentars daherzukommen. Der Lehrer der Polizeischule Meiningen spricht aus eigenen Erfahrungen. „Vor einem Vierteljahr habe ich selbst Morddrohungen an meinen privaten Account erhalten“, sagt er, der aktuell für seine Gewerkschaftsarbeit als Landesvorsitzender von seiner Lehrertätigkeit freigestellt ist. Viele schlaflose Nächte bescherte ihm diese Drohung. „Ich hatte zuvor nie etwas mit dem Mann zu tun gehabt, der mir mit der Kettensäge den Kopf abtrennen wollte“, schildert er seine Erfahrungen. Dies ließ er nicht auf sich ruhen. Referent Kai Christ, der erst vor einem viertel Jahr eine Morddrohung erhielt, informierte 25 Anwesende zum Umgang mit Hasskommentaren im Internet und sozialen Netzwerken. Foto: Norman Meißner Von den deutschen Strafgerichten ist er inzwischen sehr enttäuscht, da sie äußerst lax mit der Verhängung von Strafen nach Beleidigungen umgehen. „So fiel die Entscheidung, einen Großteil der Beleidigungen an unseren Polizei-Kollegen gar nicht mehr zu verfolgen“, resigniert Kai Christ. Obwohl die Polizeigewerkschaft als Einrichtung in den sozialen Netzwerken angegriffen wird, fühlt sich der Polizist oft als Mensch persönlich verletzt. Aus Frust, weil Verfahren zu oft ohne Ergebnis eingestellt werden, sehen immer mehr Menschen von einer Anzeige ab. Er wünscht sich dennoch, dass viel mehr Menschen wieder Beleidigungen zur Anzeige bringen. Damit hofft er, dass ein Umdenken in der Bevölkerung einsetzt und es die Verbreitung von Hass oder Beleidigungen ein weinig eindämmt. „Wenn sie einen Hasskommentar erhalten haben, überlegen sie sich ganz genau, ob sie überhaupt oder was sie erwidern, denn wenn sie mit Hass antworten, macht das für die Polizei keinen Unterschied mehr“, betont der Referent. Mit der Aufnahme von Unfall, Einbruch und Körperverletzung kenne sich die Polizei gut aus, aber bei Hass und Beleidigungen im Netz sieht das anders aus. „Das Netz hat uns überholt, wir haben keinen Unterricht, wie man mit Vergehen im Internet, in den sozialen Netzwerken und den Medien umgeht“, gesteht der Landesvorsitzende der Polizeigewerkschaft ein. Ein Kollege, der auf der Eisenacher Wache die Anzeige zur Beleidigung im Netz aufnimmt, könne die Sache nicht klären, da er technisch dazu nicht in der Lage sei. So gebe er den Fall an das LKA ab. Die Polizei sei erst am Lernen, wann Inhalte Hass transportieren. Zum Schluss rät der Referent davon ab, das Smartphone in der Nähe liegen zu haben, wenn man sich mit jemanden unter vier Augen vertraulich unterhält. „Die Dinger bescheißen uns, jemand hört in den Geräten heimlich mit“, sagt Kai Christ.