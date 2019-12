Dauerbrenner im Palas der Wartburg in goldener Begleitung

Wenn sich das Leipziger A-cappella-Ensemble Amarcord alle Jahre wieder um den zweiten Advent auf der Wartburg ansagt, sind die Karten Monate vorher vergriffen, nur Restplätze am Konzerttag zu ergattern. So war es auch in diesem Jahr. Und doch war heuer etwas anders.

Unter den Gästen im Palas war am Sonntag auch Thomas Wagner, Eisenachs Spielmann mittelalterlichen Liedgutes und Musikant, der die Amarcord-Konzerte auf der Burg quasi eingefädelt hat. Die Auftritte am Samstag und Sonntag waren die Gastspiele 54 und 55 seit dem Beginn 2001. An die Vorgeschichte erinnern sich noch nicht mal alle Amarcord-Mitglieder, denn einige waren damals noch nicht Teil der Gruppe. Die Leipziger Barden der A-cappella-Gruppe Loculatores hatte Wagner in den späten 1990ern zu einem Elisabethkonzert in den Sängersaal gelotst. Diese hatten weiland Ur-Amarcordler zur musikalischen Unterstützung im Schlepptau. Das war der Auslöser für die späteren Gastspiele. Das Gesangs-Quintett nahm seither eine grandiose Entwicklung und verkörpert heute unbestrittene Weltklasse. Die aktuelle Weihnachtsproduktion des Leipziger Fünfers ist der jüngste Beweis dafür.

Für ihr Eisenach-Gastspiel hatten sich Amarcord in diesem Jahr Gäste zur Seite gestellt, Hornisten, die durch gemeinsame Projekte Freunde geworden sind. Das Hornquartett German Hornsound bilden vier ehemalige Studenten der Hochschule für Musik in Stuttgart. Dieser Vierer ist ein Aushängeschild für dieses Instrument und verschmilzt für das Weihnachtsprogramm mit Amarcord zu einer Einheit, wie sie homogener kaum sein kann. Die Hörner sind wie Puderzucker auf dem musikalischen Christstollen.

Nach der Pause im Slapstick-Format

Was als goldener Bläserglanz und vokale Festtagsfreunden überschrieben war, erfüllte musikalisch höchste Ansprüche. Von Musik aus dem Barock bis in die Gegenwart reicht das Repertoire. Inhaltlich und dramaturgisch freilich war es ein Spagat, den eingefleischte Amarcord-Fans kritisch betrachteten. Das Arrangement von Engelbert Humperdincks „Hänsel und Gretel“ durch Hornist Stephan Schottstädt ist musikalisch wohltuend, allerdings werden im zweiten Teil des Konzertes die „Hänsel und Gretel“-Mosaiksteine wie „Suse, liebe Suse“ von Amarcord im Slapstick-Format vorgetragen, kindische Kostümierung anbei. Was klassisch-distinguierte Konzertbesucher vielleicht für entbehrlich halten, war für andere bestes Amüsement.

Etwas stutzig wurde das Publikum zumindest am Sonntag, da Amarcord mit keiner Silbe erwähnte, dass ihnen mit Holger Krause ein Bass-Sänger fehlte und sie das Konzert nur als Quartett bestritten. Das tat der musikalischen Qualität für Laien keinen Abbruch, blieb allerdings eine offene Frage auch nach der amüsanten Zugabe im Strauß internationaler Weihnachtslieder.

Was die Tenöre Wolfram Lattke und Robert Pohlers, der Bariton Frank Ozimek und Bass Daniel Knauft, allesamt ehemalige Thomanerchor-Sänger, auf der Wartburg boten, bleibt ungeachtet dessen ein Meilenstein im kulturellen Jahresprogramm der Wartburg-Stiftung. Die vier Profi-Hornisten, drei stammen aus dem „Ländle“, einer aus Hannover, bereicherten die genüssliche Seite der beiden Konzerte ungemein, auch wenn sich Tenor Wolfram Lattke hier und da noch besser arrangierte Übergänge wünscht, um das Programm noch besser zu binden.