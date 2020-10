Debatte über Umgang mit Eisenachs Industriegeschichte

Über die Eisenacher Museumslandschaft wird gern diskutiert, so auch über den Plan von Linken-Fraktionschefin Karin May Eisenach, in der Stadt ein Industriemuseum einzurichten. Begründet hatte May im Sommer ihren Antrag mit der reichen industriellen Geschichte Eisenachs. Die einen zeigten sich angetan von der Idee, andere winkten gleich ab oder bleiben skeptisch. Dazu gehört auch der Geschäftsführer der Stiftung Automobile Welt Eisenach, Matthias Doht. Jüngst stellte mit der Historikerin Jessica Lindner-Elsner im Kulturausschuss Überlegungen des Kuratoriums der Stiftung dazu vor.

Diese führten nun dazu, dass die Stadt einen Workshop zu dem Thema plant, wie Stadtsprecherin Janina Walter am Montag auf Anfrage bestätigt hat. „Wir haben derzeit den Auftrag, zu prüfen, ob ein solches Museum planbar und umsetzbar ist. In dieser Phase stecken wir gerade", erklärte dazu auch Kulturdezernent Ingo Wachtmeister (SPD).

Das Kuratorium bemängelt vor allem die fehlende Grundlagenforschung. „Ein Museum errichten zu wollen auf der Grundlage ungesicherter Erkenntnisse, hält das Kuratorium für fragwürdig", heißt es dort. Die These, Eisenachs industrielle Entwicklung sei exemplarisch für ganz Deutschland, sei wissenschaftlich nicht untermauert.

Entwicklung in der Regionvorwiegend für eine Branche

Die Entwicklung der Industriegeschichte hier hänge, heißt es, vor allem von der Automobilproduktion ab. Um diese herum kam es vorwiegend zu einer monoindustriellen Entwicklung durch Verknüpfungen zwischen dem automobilen Produzenten und Zuliefererbetrieben. Und weitere Fragen stellt sich das Kuratorium. Wie sieht es mit weiteren historischen Untersuchungen und Vergleichen aus? Gibt es überhaupt genügend Objekte, die man ausstellen könnte? Wichtig ist bei allem Blick auf Industriegeschichte auch, dass die soziologischen Folgen der Industrialisierung in ein Konzept für ein solches Museum unbedingt mit einzubeziehen sind. „Will man Industriegeschichte in ihrer Komplexität begreifen, so ist dies nur unter Inaugenscheinnahme der sozialen Transformationen möglich", heißt es in der Stellungnahme. Und genau dazu gebe es bisher keine substanziellen wissenschaftlichen Vorarbeiten.

Aus Sicht des Kuratoriums muss die Automobilindustrie, da sie industriegeschichtlich für Eisenach das Alleinstellungsmerkmal darstellt, bei allen weiteren Bemühungen zum Thema immer einbezogen werden. Das Museum sollte daher Ausgangspunkt aller weiterer Bemühungen in dieser Richtung sein. Das Kuratorium macht auf weitere Umstände aufmerksam. 2018 gab es erst ein Themenjahr zum Industrieland Thüringen, für das der Freistaat viel Geld investiert hat. Eine Landesförderung sei deshalb für die Eisenacher Pläne in nächster Zeit nicht zu erwarten, heißt es. Umso wichtiger sei es, zu beraten, inwiefern so ein Industriemuseum überhaupt Sinn hätte für Eisenach.

Kulturdezernent sieht Notwendigkeit, Thema museal aufzugreifen

Das hat auch Wachtmeister verstanden und sagt: „Wir müssen das aufgeworfene Thema hier in der Stadt auch museal bearbeiten, ob das in der gewünschten Form eines eigenen Industriemuseums geschehen wird, kann ich im Moment nicht abschließend sagen, da müssen wir die weiteren Diskussionen zulassen und abwarten", erklärte der Kulturdezernent am Montag.