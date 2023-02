Der geheimnisvolle Stollen von der Burg in die Stadt Eisenach

Eisenach. Vortrag der wissenschaftlichen Leiterin der Wartburg-Stiftung, Grit Jacobs, trifft im Geschichtsverein auf große Besucherresonanz.

Wo befindet er sich nur, der unterirdische Gang von der Wartburg hinab in die Stadt? Der Verfasser von Reiseliteratur, Johannes Limberg, verortet fünf Jahre vor seinem Tod in Eisenach in seinem Buch „Das im Jahr 1708. lebende und schwebende Eisenach Zusammen getragen von Johanne von Bergenelsen“ den Eingang zum geheimen Gang im Pferdestall, der sich erst im Untergeschoss des Palas befindet und später im Gademkeller. Auch die nummerierte Legende zu Friedrich Adolph Hoffmanns um 1750 gezeichnete „Conspectus sive Scenografia Wartburgensis Interior“ verortet den Zugang im Wartburghof in diesem Bereich. „Bereits um 1550 existierten Pläne, einen heimlichen Ausfall anzulegen“, erzählt Dr. Grit Jacobs, wissenschaftliche Leiterin der Wartburg-Stiftung, am Dienstagabend in ihrem Vortrag „Geheimnisse der Wartburg“, zudem der Eisenacher Geschichtsverein einlud. Bis zum letzten Sitzplatz füllt sich dazu das Nachbarschaftszentrum im Goetheviertel.

Der aufgefundene Schriftzug im Südturm auf einer retuschierten Fotografie von 1925. Foto: Fotothek der Wartburg-Stiftung

Ein im Landesarchiv Thüringen lagernder Plan der Wartburg aus dem Jahr 1558 von Nickel (Nikolaus) Gromann zeigt im Bereich des Südturmes eine Pforte zur Straße zum Ausfall, die hergestellt werden soll. Erst Wartburg-Architekt Hugo von Ritgen (1811-1889) ließ diese Ausfallpforte anlegen, damit Großherzog Carl Alexander (1818-1901) sich fernab des Besucherverkehrs auf seinem Lieblingsweg, dem Tugendpfad, die Beine vertreten konnte.

Die Mär, dass ein geheimer Gang zwischen Stadt und Burg existiert, hält sich eisern in den Köpfen vieler Eisenacher, aber die jahrhundertelange Suche nach diesem bleibt bis heute erfolglos. Zugänge sollen am Pfarrberg oder am Schlossberg existieren. Grit Jacobs kann sich schwerlich vorstellen, dass die Wartburg bei den beiden Belagerungen von 1260 und 1306 Hilfe über einen geheimen Gang aus der Stadt erhielt, weil sich beide Male Eisenacher an den Belagerungen beteiligten.

Der Velsbachstein nahe der Kniebreche im Jahr 2019. Der Stein könnte auch für das Rosenwunder stehen. Foto: Wartburg-Stiftung

Den Velsbach-Stein unterhalb der Wartburg kennen viele, aber erinnert dieser Stein wirklich an den Ratsherrn Heinrich Velsbach? Aufgrund seiner unerschütterlichen Treue zu Sophie von Brabant im Erbfolgekrieg flog der Ratsherr dreimal mit der Blide von der Burg, bis er starb. Der Stein könnte, so die Referentin, einfach nur vom Elisabethplan stammen. Der Eisenacher Stadtschreiber Johannes Rothe (um1360-1434) vermutet nahe der Kniebreche den Ort, an dem sich das Rosenwunder ereignete. Definitiv widerlegt sei, dass an dieser Stelle der Märtyrer Fritz Erbe (1500-1548) begraben ist. „Bei Ausgrabungen 2006 wird ein Skelett außerhalb der Klostermauern gefunden, das Fritz Erbe zugesprochen werden kann – es war eine unchristliche Bestattung“, erzählt Grit Jacobs. Eine Radiokarbonanalyse zeigt, dass der Mann zwischen 1500 und 1630 starb und im Alter zwischen 40 und 45 Jahren war. Gegen Fritz Erbe spricht, dass kein Vitamin-D-Mangel bestand und starke Muskelansätze existierten.

Hat sich Fritz Erbe im Südturm verewigt? Wartburghauptmann Hermann Nebe (1877-1961) entdeckt 1925 in 2,40 Metern Höhe in Erbes Verlies die Einritzung „Erbes“. Für Grit Jacobs ist unwahrscheinlich, dass sich die Einritzung seit 1548 so gut hielt, um anschließend schnell zu verwittern.