Der historische Weihnachtsmarkt auf der Wartburg hat begonnen

Eisenach. Der historische Weihnachtsmarkt auf der Wartburg ist in diesem Jahr wieder traditionell an den Adventswochenenden geöffnet - nach zwei Jahren Corona-Zwangspause .

Mit dem Auftakt des historischen Weihnachtsmarkts auf der Wartburg sind die Organisatoren zufrieden, obwohl der Eintrittspreis für Erwachsene auf acht Euro gestiegen ist. Kinder sind frei.

Zahlreiche Besucher pilgerten den Berg hinauf, um Spielleute und Gaukler zu erleben. Händler und Handwerker geben sich ein Stelldichein.

Zauberhaft ist das Ambiente in den Abendstunden. Bewährt hat sich das Konzept, Parkplätze in der Stadt Eisenach zu nutzen und von dort mit dem Bus zur Burg zu fahren. Geöffnet ist an allen Adventswochenenden von 10 bis 19 Uhr.