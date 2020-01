Der „kleine“ und der „große“ Kindel

Das Mit- und Nebeneinander von sowjetischem Militär und den Menschen der Dörfer um den ehemaligen Truppenübungsplatz Kindel hat gut funktioniert, sagt Christa Neumann (85) und widerspricht damit Auffassungen, dass „die Russen“ auf dem Kindel vor allem ihr Unwesen getrieben und Dinge zerstört hätten. Natürlich hätten die Militärs allen voran die Panzer manches Ding gedreht, auch mal die Stromleitung nach Eisenach zerschossen (wir berichteten). Die auf dem Kindel stationierten Sowjets und die regelmäßig wechselnden Soldaten und Offiziere seien durch vielerlei Hilfe aber auch ein Segen für die Region gewesen, sagt die ehemalige Försterin des Sonderreviers Behringen. Seit 1958 war Christa Neumann dort als Försterin aktiv und hat mehr als einen Kommandeur und zwei sogenannte „Kindelschlachten“ erlebt. Das waren Großaktionen in den späten 60er und 70er Jahren, bei der hunderte Hektar Wald abgeholzt wurden, um das militärische Übungsareal zu vergrößern.

Dass heute an die Zeit der Sowjets auf dem Kindel rechts der B 84 (von Eisenach aus) nichts mehr als Betonreste, Erdwälle und Krater erinnert, bedauert die Seniorin. Das sagt auch eine in Wenigenlupnitz ansässige Seniorin (85), die Jahrzehnte als Dolmetscherin auf dem militärischen Stützpunkt fungierte. Mit dem Abriss aller Gebäude Mitte der 1990er Jahre habe man das lange Militärkapitel auf dem Kindel ideologisch motiviert leider ausradiert.

Dolmetscherin zeichnet komplettes Militärdorf aus dem Gedächtnis

Fundstücke auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Kindel: eine sowjetische Panzerfahrermütze und ein Stück Schal. Foto: Jensen Zlotowicz

Der jüngste Beitrag in unserer Zeitung über Betonstücke und -fundamente auf dem ehemaligen sowjetischen Truppenübungsplatz und ihre Zuordnung zu ehemals existierenden Gebäuden hat die frühere Dolmetscherin umgetrieben. Die Frau kennt vor allem den sogenannten „großen Kindel“, also das Areal des heutigen Industriegebietes und ihre Bebauung. Welche Gebäude wo gestanden haben und was sie beherbergten, kann die Seniorin aus dem Gedächtnis zeichnen: Soldaten- und Offiziers-Kantine, Wohnbaracken, Sauna, Magazin, Bibliothek, Garagen, Werkstatt, Ställe, Wohnblocks der Offiziersfamilien und einiges mehr, ach den Fischteich.

In keinem Archiv existieren solche Aufzeichnungen oder Fotos davon. Das Kapitel verschwindet mit den Zeitzeugen aus dem Gedächtnis, bedauert Christa Neumann. Dabei wäre historisch fundierte Aufklärung der Nachgeborenen wichtig, sagt die neunfache Großmutter. Schon seit 1871 war der Kindel/Künkel militärisches Übungsgebiet. Vor den Sowjets war die Wehrmacht dort aktiv. Es existierte schon eine Rasenpiste für Flugzeuge. Der jetzige Flugplatz mit dem betonierten Rollfeld wurde erst von den Sowjets aufgemöbelt.

Den feinen Unterschied zwischen dem kleinen und dem großen Kindel kann Christa Neumann erklären. Der kleine Kindel war der nördliche Bereich bei Wolfsbehringen und Haina. Dort waren sowjetische Truppen stationiert, die den Flugplatz bedienten.

Eine unterirdische Verbindungzwischen Kindel und Dürrer Hof?

Auf dem großen Kindel, heute Industriegebiet, war die zur 8. Garde-Armee (Nohra) gehörende Panzertruppe aufgestellt. „Die Truppenteile hatten auch unterschiedliche Befehlshaber“, weiß die frühere Kindel-Försterin.

Dolmetscherin und Försterin könnten Bücher über ihre Erfahrungen mit den sowjetischen Militärs schreiben, schöne und weniger schöne Episoden, aber grundsätzlich positiv. Die Dolmetscherin will aus Erzählungen im Dorf wissen, dass es vom BMW Flugzeugmotorenwerk Dürrer Hof eine unterirdische Verbindung zum Kindel gab. Das glaubt die frühere Försterin jedoch nicht. Es werde heute mehr und mehr „Stille Post“ betrieben und jeder dichte etwas dazu. Sie weiß aber von einigen Bunkern, über die sie aber nicht reden will.

Zwei rostige Lampenschirme aus Metall ragen wie riesige Pilze aus dem Gestrüpp des Waldes. Foto: Jensen Zlotowicz

hrista Naumann hat in ihren 40 Jahren als Försterin viel auf dem Kindel miterlebt, wo Kabel vergraben und geheimnisvolle Waffen geliefert wurden und Soldaten kampierten, wo Panzer rollten, auch durch die Nesse, und auch verunglückten. Das Foto der Betonteile/Treppen im jüngsten Kindel-Bericht unserer Zeitung zeigt ihrer Meinung nach mit großer Sicherheit Reste des respektablen Wohnhauses des Panzer-Kommandeurs. Der habe nicht mit im Panzerdorf gewohnt, sondern auf dem kleinen Kindel mitten im Wald unweit der Kindelbahn, mit der auch die Panzer transportiert wurden.

Zwischen 1959 und 1961 als die Interflug-Gesellschaft das Rollfeld und einige Gebäude auf dem Kindel als Ausweichflugplatz für den Erfurter (im Bau) Flughafen nutzte, hätte sich das sowjetische Militär komplett vom kleinen Kindel zurück gezogen und den zivilen Fliegern das Feld überlassen. Ein Fundament direkt am Nessetalradweg, unweit des heutigen Fahrsicherheitszentrums, gehöre ursprünglich zu einem Flugplatzgebäude dieser Zeit.

An die beiden „Russenmagazine“ erinnern sich die Zeitzeuginnen gern, schließlich sei es ein kleines Privileg gewesen, dort einzukaufen. Christa Naumanns Kinder seien mit sowjetischem Konfekt groß geworden. Die Dolmetscherin aus Wenigenlupnitz berichtet vom Instant-Kaffee, der Butter und dem russischen Kaviar.

Auch die vier Aluminium-Teller, ein Kartuschenrest und leere Schnapsflaschen sind Hinterlassenschaften aus vergangenen Zeiten. Foto: Jensen Zlotowicz

Eine Reihe von Episoden sind der ehemaligen Försterin im Sonderrevier in Erinnerung. Schmunzeln kann sie heute über die Naturschützer, die schon zu tiefsten DDR-Zeiten von den seltenen Gelbbauchunken auf dem Militärareal Notiz nahmen und sie sichten wollten. Mehr noch, sie wollten sie auch quaken hören, weshalb sie Kopfhörer und Abhörtechnik zum Einsatz brachten. Die sowjetischen Posten wurden argwöhnisch, berichtet Naumann. Die Naturschützer fanden sich kurz darauf prompt bei der Stasi in Eisenach wieder.

Die beiden Frauen würde es freuen, würde die jüngere Vergangenheit des Kindels an durch Informationstafeln wach gehalten, speziell am touristisch geprägten Radweg.