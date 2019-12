In diesem Jahr war vorab nicht bekannt, welches Märchen die tanzenden Männer der Treffurter Karnevalisten aufführen würden. So verwunderte es nicht, dass – von Neugier getrieben – wieder zahlreiche Zuschauer und noch mehr Kinder als sonst die große Treppe auf dem Marktplatz säumten.

Die Darsteller hatten sich auf „Das tapfere Schneiderlein“ verständigt, das anfangs aber auf sich warten ließ. Lange klang die Erkennungsmelodie zum Film „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ über den Platz, als zunächst eine Katze über die Treppen schlich und zufällig zur Bühnenfigur avancierte. Hans Albert Ochsenfahrt als humorvoller Erzähler überbrückte gekonnt die Zeit bis zum Eintreffen des Schneiders.

Mit der Musfrau, die dem Schneider leckeres Mus überbrachte, nahmen dann die Lacher zu. Nachdem der Schneider erst einmal die Lust auf eine alte Schachtel völlig missverstanden hatte, wurde schnell der Bezug zur Örtlichkeit hergestellt. Schließlich war das Musbrot mit den sieben erschlagenen Fliegen mit einem schwungvollen Wurf des Schneiders an der Wand im Hessischen Hof, gelandet, weshalb sich jetzt die Stadt und sogar der englische Prinz so sehr für die alte Immobilie interessierten. Selbst Martin Luthers Tintenklecks auf der Wartburg wurde damit in Verbindung gebracht.

Als der Schneider (Mario Böttger) zu seinen Abenteuern aufbrach, gaben sich die lustigen Schmunzelszenen die Klinke in die Hand. Nachdem sich der Schneider listig der Riesen (Louis Toleikis und Ralf Götze) entledigt hatte, gab er der Anwohnerin an der viel befahrenen Bundesstraße die Empfehlung, für das Überqueren sich doch einen ausrollbaren Zebrastreifen zuzulegen.

Auch für die Bauern (Johannes Menzel, Pascal Rautenhaus, David Schmidt) und die Soldaten des Königs (Philipp Arnold, Rafael Götze, Adrian Meng) blieb das Schneiderlein ein Rätsel. Als es die Riesen besiegt hatte, versprach ihm der König (Reinhard Schmidt) seine weniger schöne Königstochter (Pascal Rautenhaus) und die Hälfte des Königsreichs, hatte aber auch noch zwei gefährliche Aufgaben zu lösen. Aber auch die gegen das Einhorn (Christian Röder) und den wildgewordenen Wildgewitter-Widder (Oliver Schmidt) bewährte sich der Schneider, weshalb der König nun doch sein Versprechen einlösen musste.

Damit war aber die weniger schöne Königstochter nicht einverstanden, die vor dem armen Schneider auf den Turm der Burg flüchtete, sich hier einschloss und die Haare nun bis zum nächsten Jahr wachsen lassen will. Dem Schneider gab am Ende indes der Erzähler noch mit auf den Weg, doch einmal beim örtlichen Fußballverein Normania Treffurt vorstellig zu werden, denn die könnten sieben auf einen Streich in der jetzigen Situation gut gebrauchen.