Der verwaiste Kalksteinsockel in Scherbda

Uwe Müller, Mitarbeiter der Naturparkverwaltung Eichsfeld-Hainich-Werratal, und Ronny Schwanz (CDU), Ortsteilbürgermeister von Creuzburg, waren am Dienstag im Creuzburger Revier mit Blick auf touristische Belange unterwegs – an der Gottesackerkirche zum Beispiel, einem Info-Punkt des Naturparkes. Man sprach über neue Bänke hier und da und Info-Tafeln. Eines von insgesamt 45 Relax-Waldsofas soll am Naturparkwanderweg in der Gemarkung Creuzburg aufgestellt werden. Kommune und Naturpark tauschen sich dazu aus.

Ein wunder Punkt ist das ehemalige Türmchen auf dem höchsten Punkt des Ortsteils Scherbda, einem Aussichtspunkt mit Panoramablick. Im Mai 2018 war das Türmchen wegen Baufälligkeit abgetragen worden, begleitet vom Versprechen, einen Ersatzbau zu errichten. Passiert ist seither nichts, erinnert nur der Kalksteinstumpf an das einstige Wahrzeichen. Dorthin führen in Creuzburg und Scherbda mehrere Wegweiser. Dass ihn das leidige Thema etwas nervt, ist der Stimme von Ronny Schwanz zu entnehmen. Er hätte das Thema gern schon abgehakt, doch es gibt unterschiedliche Auffassungen zwischen ihm und Scherbdas Dorfschulzen Klaus Rödiger zur Art und Weise des neuen Türmchens. Aus Metall oder Holz? Für die neue Naturparkleiterin Claudia Wilhelm ist es bedauerlich, dass in der Sache fast zwei Jahre lang nichts passiert ist. Sie findet eine Metallkonstruktion doof und setzt auf Kommunikation. Schließlich müsse klar sein, wer ein neues Aussichtstürmchen bezahlt. Der Naturpark kann mangels Haushalt noch keine Projekte beim Land einreichen. Wäre da noch der Verein Natura 2000 als Geldquelle oder, wie es der Ortsteil Scherbda anstrebt, das Förderprogramm „Dorferneuerung“. Da ist das Dorf aber noch nicht aufgenommen. Ronny Schwanz will es nun praktisch anpacken, will einen pragmatischen Weg finden, wie der Turm neu errichtet werden kann, am besten schon in den nächsten Wochen. Vollendete Tatsachen könnten nützlich sein. Am 3. Mai ist Bürgermeisterwahl im Amt Creuzburg.