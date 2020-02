Der Wald in all seinen Facetten

Rund 100 Arbeitsstunden verbrachten Mitglieder der Bürger für Eisenach (BfE) in den letzten Wochen im Zunfthaus in der Gargasse. Zum 16. Mal bauten Mitglieder der Wählervereinigung für den Sommergewinnsfestzug einen Themenwagen. Entstanden ist diesmal ein neuer Wald-Wagen, der beim Festzug am 21. März mitfahren wird. Ganz verschiedene Themen sind auf ihm rund um das Thema Wald und Naturschutz dargestellt – von guten Erholungsmöglichkeiten im Wald, symbolisiert durch eine Bank und das Rennsteigschild, über Naturschutz bis zum Klimawandel, dessen Schlagworte auf einem Wegweiser Platz gefunden haben.

„Er ist uns ganz gut gelungen“, blieb Lutz Harseim bei der Übergabe bescheiden, bei der neben Zunftmeister Torsten Daut auch dessen Stellvertreter Mathias Wolfgramm anwesend war. Am Umzugstag am 21. März werden sogar echte Bäume in Töpfen auf dem Wagen platziert, verriet Harseim. Das Ehepaar Jörg und Rosi Schneider, ebenfalls Mitglieder der Wählervereinigung, werden noch in der Forstbaumschule Breitenworbis in den nächsten Tagen Pflanztöpfe mit verschiedenen Baumarten besorgen. Später sollen die Bäume auf dem Grundstück der Schneiders gut wachsen. Harseim selbst will zum Umzugstag noch zwei Kiefern platzieren. Künftige Baumarten, die auch in Zeiten des Klimawandels gut wachsen, sind hinten am Wagenende nachzulesen. Wie die Wagenbauer erklärten, haben Mitglieder auch Aufgaben zu Hause wahrgenommen. Jörg Schneider baute zum Beispiel unter anderem den Tisch selbst. Christel Bindel setzte sich abends mit zu den Blütenfrauen und drehte Blüten mit, erzählt sie. Torsten Daut und Mathias Wolfgramm zeigten sich begeistert von der Umsetzung. Traditionell wurde bei der Übergabe in Anwesenheit von Peter Gottstein, Harald Lieske, Lutz Harseim, Christel Bindel und Hubert Borchert (von links) die Fertigstellung noch mit einem Bier begossen. Die Zunft bekam zudem wieder praktische Dinge geschenkt, zum Beispiel gute Holzsägen.