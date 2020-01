Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Angst vor dem Hunger ist größer als die Ansteckungsgefahr

Der Corona-Virus sorgt derzeit weltweit für Verunsicherungen. Während die Krankheit inzwischen auch in Deutschland angekommen ist, versucht ein ehemaliger Eisenacher in China der Krankheit zu widerstehen und trotz der vielen Einschränkungen sein Alltagsleben weiter gut zu bewältigen. Danny Stötzer lebt seit 2006 in der Volksrepublik China.

„Natürlich tragen wir auch Masken – ansonsten schauen alle Leute einen komisch an, als sei man lebensmüde und Taxifahrer nehmen ohne Maske einen schon gar nicht mehr mit“, erzählt Danny Stötzer.

Der Alltag ist auch in der neuen Wahlheimat Shanghai des Eisenachers aufgrund der Corona-Virus-Epidemie und den Anordnungen der chinesischen Zentralregierung sowie von Shanghais kommunaler Volksregierung nahezu zum Erliegen gekommen. „Die Straßen sind leer und das nicht nur wegen dem chinesischen Neujahrsfest“, erzählt der Auswanderer. Die U-Bahnen verkehren zwar in Chinas größter Metropole, aber nur vereinzelte Personen nutzen aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr das sonst völlig überfüllte Verkehrsmittel noch.

Die Versorgung mit frischen Lebensmitteln wird schon kritisch

Die Filiale der französischen Supermarktkette „Carrefour“ ist bei frischen Lebensmitteln aufgrund von Hamsterkäufen wie leergefegt. Foto: Danny Stötzer

„Die meisten Leute sind zum chinesischen Neujahrsfest in ihre Heimatorte gefahren, um ihre Familien zu besuchen, der Rest bleibt sicherheitshalber daheim“, schildert Danny Stötzer, der ein Absolvent des Ernst-Abbe-Gymnasiums Eisenach ist. Viele wagen sich nur noch zum Lebensmittelkauf vor die Tür.

Die Supermärkte in der Küstenstadt am Ostchinesischen Meer scheinen derzeit eine echte Kulisse für den eingefleischten Ostalgiker zu sein. Die Auslagen der Obst- und Gemüseabteilungen gleichen denen der HO- und Konsum-Kaufhallen der einstigen DDR-Mangelwirtschaft. Aufgrund von Hamsterkäufen erreicht die Versorgung mit frischen Lebensmitteln einen kritischen Punkt.

„Bei uns im Carrefour um die Ecke sind viele Regale leer“, berichtet Danny Stötzer, der in seiner Familie auch zwei Kinder im Alter von zwei und acht Jahren versorgen muss. Nur noch vereinzelt finden sich in den Auslagen schrumpelige Gurken, Rotkohlköpfe oder Kartoffeln. „Mit frischen Produkten, wie Gemüse, Obst, Milch, Joghurt und Brot sieht es schlecht aus, bei haltbaren Sachen ist es besser – wir wollen schauen, ob wir in anderen Supermärkten mehr Glück haben“, sagt der ehemalige Eisenacher, der heute in Hongkong und Shanghai als Unternehmer tätig ist. Viele Jahre arbeitete er auch als freier Mitarbeiter für unsere Zeitung.

Obst und Gemüse ist im „Carrefour“-Supermarkt, den Danny Stötzer in Schanghai zum Lebensmitteleinkauf nutzt, derzeit kaum zu finden. Foto: Danny Stötzer

Die Vorräte reichten nur noch für ein paar wenige Tage. Die Versorgungslage bereitet ihm mehr Angst als die mögliche Ansteckung vor dem Virus. „Die statistische Wahrscheinlichkeit der Ansteckung ist sehr gering“, meint er, aus dessen Umfeld und Bekanntenkreis bislang keiner infiziert sei. Wuhan sei immerhin 850 Kilometer von Shanghai entfernt.

Nach dem Arbeitsplan des Parteizentralkomitees und in Übereinstimmung mit dem Notstandsgesetz der Volksrepublik China ordnete Shanghais Stadtregierung an, dass Unternehmen und Betriebe frühestens am 9. Februar die Arbeit wieder aufnehmen dürfen. Ausgenommen seien lebenswichtige Betriebe zur Versorgung mit Lebensmitteln, Wasser, Gas, Energie sowie der Produktion von medizinischen Produkten. „Schulen auf allen Ebenen in Shanghai, Universitäten, berufliche Sekundarschulen und Kindergärten werden nicht vor dem 17. Februar geöffnet“, heißt es in der Anordnung der kommunalen Volksregierung von Shanghai.

„Die Zugverbindung zwischen Hongkong und China wurde geschlossen, der gesamte Busverkehr stark reduziert und die Flüge nach China halbiert“, sagt Danny Stötzer am Dienstag. Chinesen erhalten keine Visa mehr für Hongkong.