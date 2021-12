Die Bibel wird in Eisenach verkostet

Eisenach. Ralf Gebauer in der Georgenkirche.

Am 2. Advent, dem 5. Dezember, um 10 Uhr, wird Ralf Gebauer Gastgeber bei der „Bibelverkostung“ in der Eisenacher Georgenkirche sein. Ralf Gebauer ist Dekan des Kirchenkreises Schmalkalden. Im Bibelwort für diesen zweiten Advent duftet es schon weihnachtlich: Ein Engel redet zu Maria und kündigt ihr Geburt Jesu an.

Am Vorabend vor dem 2. Advent (Samstag, 4. Dezember) kann diese Weihnachts-Ankündigung schon „vorverkostet“ werden, um 18 Uhr in der Eisenacher Annenkirche. Dort wird Dr. Matthias Rost zu einem Aperitif-Gottesdienst zur Bibelverkostung zu Gast sein und zu einem „Bibliolog“ einladen. Die Besucher sollen sich überraschen lassen, was dieses Format bedeutet. Dr. Matthias Rost ist Pfarrer in der Arbeitsstelle Gottesdienst in unserer Landeskirche.

Für den Besuch von Gottesdiensten gilt derzeit die 3G-Regel.

Der Gottesdienst wird am Sonntag live übertragen im Wartburgradio 96,5 und am Montag, dem 6. Dezember um 10 Uhr wiederholt. Er kann nachgehört werden über www.wartburgradio.org