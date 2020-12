Zum elften Mal stand in der Vorweihnachtszeit der kalorienreiche Plätzchenback-Wettbewerb am Eisenacher Martin Luther-Gymnasium an. Jede Klasse hatte zunächst intern das beste Plätzchen der Klasse ermittelt, dann wurden diese 13 Besten zum Finale der Jury vorgelegt. Darin vertreten waren (von links) Schulsekretärin Petra Schmitz, Vorjahressieger Karl Anton, Organisatorin Claudia Bittner-Jahn, Schulleiter Thomas Giesa, Schülersprecherin Josefine Reichstein und (hinter der Kamera) Zeitungsredakteur Peter Rossbach.

Die drei Siegerplätzchen Foto: Peter Rossbach

Als Siegerplätzchen gingen die „Feenküsse“ von Wim-Oskar Richter (Klasse 8/1, kleines Foto) hervor, gefolgt von dem Plätzchen von Florence Rinklin (11/2) und nach spannendem Stechen das Werk von David Lukas-Lang (5/1).