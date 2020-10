Die Liebe in Seebach ist stärker als der Charme von Frankreich

Seebach. Ihren 70. Hochzeitstag begehen Inge und Kurt Weghenkel am Dienstag in Seebach.

Zwei Tage vor seinem 93. Geburtstag gab es für Kurt Weghenkel am Dienstag schon etwas zu feiern, nämlich das Jubiläum der Gnadenhochzeit mit seiner Frau Inge (92). Die kann sich noch gut an die Hochzeit vor 70 Jahren erinnern, nicht nur an das schöne Wetter, sondern daran, dass die Gäste der Nachfeier am Abend sitzen geblieben waren, um in Kurts Geburtstag gleich reinzufeiern.