Die Poolnudel zeigt den richtigen Abstand

Wenn ein Auto einen Radfahrer überholt, soll er mindestens 1,5 Abstand von diesem halten. So steht es jetzt auch in der neuen deutschen Straßenverkehrsordnung. Bislang wurde das zwar auch so in den Fahrschulen gelehrt, war aber nicht ausdrücklich in der Verkehrsordnung so formuliert. Das hat sich geändert. Für die Mitglieder des ADFC aus der Region ein guter Grund, darauf ganz plastisch bei einer Ausfahrt hinzuweisen. Sie hatten sich Poolnudeln an die Röder gebunden, die den richtigen Abstand zeigten. Da reicht es eben nicht, wenn der Autofahrer nur auf den Schutzstreifen achtet, der Mindestabstand ist größer.