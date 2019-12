Vor einiger Zeit hatten wir ein Foto vom Zeitungsjungen veröffentlicht, die Steinfigur gehörte zum Brunnen an der Eisenacher Musikschule in der Kurstraße. Leser unserer Zeitung hatten sich an uns gewandt, weil es ihnen merkwürdig vorkam, dass die Skulptur ohne Kopf und Arm auf der Erde gelegen hatte.

Die Teile fehlten schon länger, der Zahn der Zeit hatte seine Spuren am Stein hinterlassen. Abgenommen wurde die Figur letztlich, weil ein neuer Kanalanschluss gebaut und der Brunnen versetzt werden musste. Inzwischen ist der Zeitungsjunge eingelagert. Er soll restauriert werden, aber die Stadt sucht noch nach Geldquellen.

Unsere Zeitung fragte auch, ob jemand weiß, wie alt die Brunnenfigur ist. Leserin Elke Ziegler hatte uns ein historisches Foto geschickt, das wir veröffentlicht haben, und Jutta Brenner machte darauf aufmerksam, dass der Zeitungsjunge an den Verleger Philipp Kühner erinnert, der einst die Eisenacher Tagespost herausgegeben hat. Kühner ließ die Villa in der Kurstraße erbauen, und der Brunnen stand von Anfang an im Garten. Jutta Brenners Großmutter war Haushälterin bei Familie Kühner und hat davon erzählt, dass der Brunnen immer gelaufen sei.

Das soll auch wieder so werden. Unter den geschichtsbewussten Eisenachern finden sich doch bestimmt genügend, die einen Obolus beisteuern.