Diebe tricksen Fahrer an A4 aus und stehlen Tausende Euro Bargeld

Diebe haben auf einer Raststätte an der A4 bei Eisenach einen Transporterfahrer ausgetrickst und bestohlen. Die Unbekannten sprachen den 42-Jährigen bei seiner Pause auf dem Rastplatz am frühen Donnerstagmorgen an und behaupteten, einen platten Reifen an seinem Citroen Jumper gesehen zu haben, wie die Polizei mitteilte.

Als der 42-Jährige am Heck nachschaute, öffneten zwei der Täter die Beifahrerseite und stahlen rund 6000 Euro Bargeld aus dem Fahrerhaus. Anschließend flüchteten sie. Die Mitarbeiter der Raststätte alarmierten die Polizei. Von den Tätern fehlt noch jede Spur.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen:

