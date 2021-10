In Ruhla wurde in einen Kindergarten eingebrochen. (Symbolbild)

Ruhla. Aus einem Kindergarten in Ruhla wurde in der vergangenen Nacht Bargeld entwendet.

Die Eisenacher Polizei ermittelt derzeit nach einem Einbruch in den Kindergarten in der Straße "An der Krümme" in Ruhla.

Die Täter drangen in der vergangen Nacht gewaltsam in das Gebäude ein und durchsuchten die Räume. Sie entwendeten Bargeld und verursachten Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sollen sich unter Telefon 03691-261124 melden.