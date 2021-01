Drive-In-Station als zusätzliche Impfstelle in Eisenach wird diskutiert

Das Corona-Impfzentrum in Eisenach hat seine Arbeit aufgenommen: Djamila Wagnert von der Kassenärztlichen Vereinigung stellt Eisenachs OB Katja Wolf und Dezernent Ingo Wachtmeister in der Impfstelle die Einrichtung vor.

Nach der deutlichen Kritik, dass es am Eisenacher Impfzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) keinen geschützten Wartebereich für die über 80-jährigen Patienten gibt, scheint Bewegung in die Sache zu kommen.

Wie der Eisenacher Landtagsabgeordnete Raymond Walk (CDU) am Sonnabend mitteilte, soll am Impfzentrum auf dem Gelände des St.-Georg-Klinikums kurzfristig ein weiterer Container als Wartebereich aufgestellt werden. Das habe ihm in die Kassenärztliche Vereinigung zugesagt, erklärte Walk.

Schlangen zum Impfstart

Nach Start der Impfungen in dieser Woche hatten sich vor dem Zentrum Schlangen gebildet. Ältere Menschen hatten dabei bei frostigen Temperaturen im Stehen längere Zeit ausharren müssen, ehe sie zum eigentlichen Impftermin in den Container gehen durften.

Auch das St.-Georg-Klinikum selbst hatte Ende der Woche Hilfe angeboten und erklärt, zumindest schnell für Sitzgelegenheiten zu sorgen und den Weg zum Impfzentrum während der Öffnungszeiten besser zu beleuchten.

KV-Vorsitzende Annette Rommel habe laut Walk während des Gesprächs eingeräumt, an den Wartebereich in Eisenach schlicht nicht gedacht zu haben. Insgesamt sind in Thüringen 29 Impfzentren geplant.

„Die Container sollten keine Dauerlösung sein“

„Die Container sollten keine Dauerlösung sein“, meint Walk, der weiter auch andere Standorte zum Impfen geprüft haben will. Offenbar gibt es für Eisenach auch die Idee einer Drive-In-Station als zusätzliche Impfstelle.