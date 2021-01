Drogentests bei Autofahrern in Behringen und Ruhla fielen positiv aus

Die Polizei hat Drogentests bei Autofahrern im Landkreis Eisenach durchgeführt. In Ruhla und Behringen sind die Test positiv ausgefallen, berichtet die Eisenacher Polizei.

Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagmorgen sei ein 23-jährigen Autofahrer unter Drogen am Steuer seines Wagens in der Behringer Hauptstraße erwischt worden. Der junge Mann habe zu Beweiszwecken eine Blutentnahme durchführen müssen.

In Ruhla wurde am Montag bei einer Kontrolle in der Karolinenstraße von den Beamten vermutet, dass eine 27 Jahre alte Fahrerin vermutlich unter Drogen im Verkehr unterwegs gewesen ist. Sie sei zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht worden und müsse sich wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz verantworten.