Durch offenes Feuer Fassade und Briefkasten in Eisenach beschädigt

Eisenach. Hinweise auf die Brandstifter sucht nun die Polizei.

Im Zeitraum vom 1. Dezember, 20 Uhr, bis 2. Dezember, 7.50 Uhr, zündeten Unbekannte einen Briefkasten in der "Weimarischen Straße" in Eisenach an. Durch das offene Feuer wurde laut Polizei der Briefkasten sowie die Hausfassade beschädigt. Der Schaden beläuft sich ungefähr auf 900 Euro.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0282132/2021) entgegen.

TLZ-Newsletter für die Wartburgregion Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen