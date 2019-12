Ein großer Berg an gemeinnütziger Arbeit

Torsten Fischer ist erfreut, mit welch großem Einsatz und Einfallsreichtum viele Menschen der Wartburgregion Spenden sammeln und Hilfsprojekte für karitative Zwecke organisieren, aber gleichzeitig ist er auch enttäuscht, denn bei der Suche nach bedürftigen Einrichtungen und Organisationen verlässt sie oft ihr Einfallsreichtum. „Alle tun, was alle machen, und geben die gesammelten Spenden kurzerhand ins Kinderhospiz, dabei gibt es hier vor Ort viele gemeinnützige Vereine, die für ihre Vereinsarbeit dringend auf Spendengelder angewiesen sind“, betont der Eisenacher Torsten Fischer, der seit diesem Jahr sich auch im Lionsclub Eisenach-Wartburg engagiert.

Oft besäßen die kleinen Vereine nicht die Möglichkeiten, sich richtig in der Öffentlichkeit zu präsentieren und die Werbetrommel in eigener Sache zu rühren. Fischer ärgert sich, dass das Kinderhospiz viel Spendengeld für Herstellung und Druck von Hochglanzprospekten verwende. „Man muss den Leuten Möglichkeiten aufzeigen, als dass immer nur Spenden nach Tambach gehen“, meint er.

Eine wichtige Anlaufstelle ist die Freiwilligenagentur – die Koordinierungs-, Vermittlungs- und Beratungsstelle für Ehrenamtliche und Vereine in Eisenach. Auch auf der Internet-Präsenz der Stadt findet sich unter der Rubrik „Leben“ und der Unterrubrik „Engagiert in Eisenach“ eine Fülle an gemeinnützigen, vor Ort aktiven Vereinen, sortiert nach Themenfeldern, in den sie sich engagieren. Insgesamt seien 136 Vereine für Eisenach aufgelistet.

„Es ist unser Geld und das sollte in der Region bleiben“, meint Torsten Fischer. Neben dem Lionsclub engagiert er sich auch im Förderverein der Evangelischen Grundschule Katharina von Bora und gründete im Frühling den Förderverein Reformpädagogische Regelschule Eisenach, deren Vorsitz er sofort übernahm. Der Verein, der knapp 50 Mitglieder zählt und auf eine dreistellige Mitgliederzahl wachsen muss, um einen Schulträger von der Neugründung einer Schule überzeugen zu können, fokussiert auf eine praxisorientierte Schulausbildung mit Handwerkern, Firmen und Industriebetrieben aus Eisenach und Umgebung.

Damit möchten die Vereinsmitglieder dem Fachkräftemangel ein Stück weit entgegenwirken, die Region stärken und die Schüler in der Heimat halten. Nach Ansicht des Vereins gibt es momentan in Eisenach im Regelschulbereich eine etwa 20-prozentige Unterdeckung, gemessen an den Raumanforderungen des Landes Thüringen, die noch wachsen könnte, da steigende Zahlen an Regelschülern in Eisenach zu erwarten sind.

Der Vorstand des Vereins LEAH bei der Vereinsgründung im Oktober 2019 (von links) Beisitzer Bettina Wiegand, Daniele Hiecke, Schatzmeister Conny Hiecke, zweiter Vorsitzender Uwe Dietzel, Vorsitzender Torsten Fischer, Mandy Fischer, Schriftführerin Daniela Pohl. Foto: Verein

„Letzte Woche erfolgte die Vereinseintragung“, spricht Fischer über den kürzlich gegründeten Verein LEAH, dessen Vorsitz er ebenfalls übernahm. Der Verein benannte sich in Erinnerung an den Lieblingsdelfin einer Delfin-Therapeutin in Benidorm unweit der spanischen Stadt Alicante, der im Alter von 58 Jahren starb. Vor einigen Jahren benötigte das Kind von Mandy und Torsten Fischer eine Therapie mit diesen intelligenten Säugetieren. Seither ist ihr Kind anfallsfrei. Ermutigt durch diese positiven Erfahrungen möchte das Paar auch anderen Eltern helfen und gründete den Verein. Die Therapie selbst ist kostenfrei, aber bei Kosten für Unterbringung und Anfahrt sowie bei der Beratung will der Verein LEAH helfen.