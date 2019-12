Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Mängelschein, der’s in sich hat

Von einem Mängelschein der Polizei hat sicher jeder schon gehört. Der wird fällig, wenn etwas am Fahrzeug den Vorschriften nicht entspricht, wenn ein Licht nicht funktioniert, die Auspuffanlage nicht der Norm entspricht oder sonst ein technischer Mangel vorliegt. Gerade habe ich so einen Mängelschein samt Verwarnung bekommen. Ein Kreuz hatte die Polizei bei „Kennzeichen“ gemacht und die Bemerkung hinzugefügt: vertauscht. Das macht den Laien im ersten Moment stutzig. Was bitte schön ist bei Kennzeichen zu vertauschen, wo beide doch identisch sind. Ein Anruf bei der Polizei brachte Licht ins Dunkel und beendete das Stirnrunzeln. Das Kennzeichen mit der TÜV-Plakette befand sich an der Vorderfront meines Wagens, das mit dem Landeskennzeichen hinten. Genau das ist falsch, gehört andersrum. Apropos Lars Anders: das Auto hatte erst vor wenigen Wochen in der Werkstatt meines Vertrauens neuen TÜV samt Plakette bekommen. Fragen? Mein Autoklempner und seine Crew genießen auch weiterhin mein vollstes Vertrauen. Das sind dolle Typen dort. Lars, der Chef jedoch schuldet mir jetzt aber auf alle Fälle mindestens einen Kaffee. Und der Eisenacher Polizei muss man attestieren, dass dort weiß Gott aufmerksame Beamte arbeiten.

P.s. Ich habe die Vertauschten wieder vertauscht! Wenn das kein Zeichen ist ...